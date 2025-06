Buon Vento Italia!: Stasera, 10 giugno 2025, appuntamento su Rai1 con una serata dedicata all'Amerigo Vespucci

Anticipazioni TV

Questa sera, 10 giugno 2025, dopo il Tg1 appuntamento speciale per celebrare la fine del Tour Mondiale dell'Amerigo Vespucci, arrivato a Genova nel giorno della Festa della Marina dopo 23 mesi di navigazione.

Bentornata Amerigo Vespucci! Questa sera, martedì 10 giugno 2025, su Rai1 si festeggerà la fine del Tour Mondiale della Nave Scuola Amerigo Vespucci con Buon vento Italia!, una diretta speciale condotta da Antonella Clerici. Sarà uno spettacolo per celebrare il più grande ambasciatore del nostro paese che con le sue vele ha incantato e incanta tutti i mari del mondo.

Buon Vento Italia, il bentornato all’Amerigo Vespucci va in onda stasera su Rai1

L’Amerigo Vespucci è tornata a casa. Stamattina, 10 giugno 2025, la Nave Scuola dell’Accademia Navale di Livorno è arrivata a Genova nel giorno della Festa della Marina ed è stata salutata con una cerimonia in presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questa sera si continuerà a festeggiare questo grande ritorno, arrivato dopo un Tour Mondiale cominciato il 1° luglio 2023 e che ha fatto tappa a Los Angeles, Honolulu, Tokyo, Darwin, Singapore, Mumbai, Doha, Abu Dhabi e Jeddah, per poi tornare a navigare nel nostro mare e arrivare nei porti di Trieste, Venezia, Ancona, Ortona, Brindisi, Taranto, Crotone, Porto Empedocle, Reggio Calabria, Palermo, Napoli, Cagliari, Gaeta, Civitavecchia, Livorno, Genova e arriverà presto a La Spezia.

Buon Vento Italia! sarà una diretta speciale condotta da Antonella Clerici, subito dopo il Tg1 ovvero alle ore 20.35 su Rai1. Sarà uno spettacolo ben augurante in cui L’Italia dell’Opera, Patrimonio Mondiale Unesco 2023, celebrerà l’Italia della Cucina, candidata a Patrimonio Mondiale Unesco 2025. Il Vespucci sarà il meraviglioso sfondo o meglio un palco d’eccezione, su cui si esibirà la Meravigliosa, la formazione orchestrale comporta dalle rappresentanze di tutte le forze armate italiane e della Guardia di Finanza ma anche dal coro del Teatro dell’Opera Carlo Felice di Genova. Tutti insieme interpreteranno quattro celebri brani d’opera dedicati al tema del cibo e del vino. Sul palco ci saranno grandi artisti come il tenore Vittorio Grigolo e il baritono Luca Salsi.

La celebrazione della bellezza del Vespucci, la “nave più bella del mondo”, tornata dal tour più lungo della sua storia durato 23 mesi e 10 giorni, in cui sono stati toccati ben 35 porti, 28 paesi e 5 continenti, continuerà nel tardo autunno con una docufiction intitolata Vespucci, il viaggio più lungo, per la regia di Flavio Maspes, una produzione PALOMAR in collaborazione con Rai Fiction. La serie, girata sulla nave nella tratta da Los Angeles a Darwin, è stata presentata proprio oggi, in conferenza stampa al Villaggio IN Italia al Porto Antico di Genova.