Bruno Barbieri - 4 Hotel: ecco chi ha vinto la sesta sfida tra gli hotel della millenaria Cagliari

Bruno Barbieri - 4 Hotel è tornato nel Sud Sardegna e per la sesta tappa ha scelto Cagliari. Chi avrà vinto tra l'hotel Villa Fanny, l'Hotel Aristeo, il Neko Boutique Hotel e l'Hotel Ambasciata? Scopriamolo insieme e vediamo cosa è successo nella puntata andata in onda su Sky e in Streaming solo su NOW.

Per la sesta tappa di Bruno Barbieri – 4 Hotel la sfida è approdata per la seconda volta in Sardegna. La gara dell’hôtellerie italiana si è svolta a Cagliari, tra quattro hotel della città millenaria di Caralis, capoluogo dell’isola dei nuraghi. La puntata è andata in onda ieri, domenica 13 ottobre 2024, su Sky e in Streaming solo su NOW. Ma chi ha vinto tra l’Hotel Villa Fanny, l’Hotel Aristeo, il Neko Boutique Hotel e l’Hotel Ambasciata? Scopriamolo insieme.

Bruno Barbieri – 4 Hotel: la sesta tappa torna in Sardegna e approda a Cagliari

Bruno Barbieri – 4 Hotel è tornato in Sardegna per la seconda in volta in questo 2024. La nuova stagione della gara dell’hôtellerie italiana è cominciata dal Sud dell’isola ed è riapprodata nella parte meridionale della regione dei nuraghi per una puntata a Cagliari. La sfida si è svolta tra quattro strutture ricettive, ognuna diversa dall’altra e situata in diverse zone della città millenaria. A sfidarsi sono stati: l’Hotel Villa Fanny, l’Hotel Aristeo, il Neko Boutique Hotel e l’Hotel Ambasciata.

È stata una sfida equilibrata sino alla fine e solo al tavolo del confronto gli animi si sono scaldati. Tra scelte di design non sempre apprezzate, concetto di charme non capito e forse non rispettato, promesse di lusso non del tutto esaudite e “finestrelle da guardoni”, la gara ha portato gli sfidanti a spostarsi dai quartieri storici della città a quelli più residenziali, passando per quelli della movida. Bruno Barbieri ha apprezzato l’assenza, in tutte le strutture, di plastica. Grande attenzione alla qualità e alla varietà delle colazioni, come sempre oggetto di voto. In questa sesta tappa una delle strutture ha raggiunto una delle votazioni più alte per questa categoria nella storia del programma. Ma chi ha vinto?

Bruno Barbieri – 4 Hotel: ecco chi ha vinto la sesta tappa tra gli hotel di Cagliari

A vincere la sesta tappa di Bruno Barbieri – 4 Hotel è stato l’Hotel Aristeo. Luca e il suo gemello hanno vinto grazie al loro concetto giovane e nuovo dell’hôtellerie, quello che continuerà a tenere alta la bandiera dell’ospitalità made in Italy, attenta alla qualità dei servizi, all’ecosostenibilità, alla propria cultura regionale ma anche al design.

Ecco la classifica finale della puntata:

Hotel Aristeo Hotel Villa Fanny Neko Boutique Hotel Hotel Ambasciata

Bruno Barbieri – 4 Hotel: ecco dove si svolgeranno le ultime due sfide tra gli albergatori italiani

Le sfide tra gli albergatori di Bruno Barbieri – 4 Hotel stanno per concludersi. Le ultime due tappe si svolgeranno nel Vaddobiadene e in Trentino.

Bruno Barbieri - 4 Hotel va in onda ogni domenica sera su Sky e in Streaming solo su NOW.