Bruno Barbieri - 4 Hotel: ecco chi ha vinto l'ultima sfida di questa stagione, tra gli hotel romantici del Trentino

Scopriamo insieme chi ha vinto l'ultima sfida di questa stagione di Bruno Barbieri - 4 Hotel e chi si è aggiudicato il titolo di hotel migliore per un weekend romantico in Trentino tra l'Hotel La Roccia, La Locanda degli Artisti, X ALP Hotel e l'Hotel Garden.

Si è svolta tra le bianche e affascinanti Dolomiti l’ultima sfida di Bruno Barbieri – 4 Hotel. L’ultimo appuntamento con questo ciclo di episodi, cominciato l’8 settembre 2024 con la Costa Sud della Sardegna, è andato in onda ieri, domenica 27 ottobre 2024, su Sky e in Streaming solo su NOW, e ci ha portato alla scoperta degli hotel romantici del Trentino. Bruno Barbieri è andato alla ricerca della struttura ricettiva più pronta e capace di offrire a una coppia un soggiorno caldo e accogliente. Ma chi ha vinto tra l’Hotel La Roccia, La Locanda degli Artisti, l’X ALP Hotel e l’Hotel Garden? Scopriamolo insieme e vediamo cosa è successo durante la puntata.

Bruno Barbieri – 4 Hotel: L’ultima sfida di questa stagione si è svolta tra gli hotel romantici del Trentino

Il Trentino-Alto Adige è stato l’ultima meta di questo ciclo di episodi autunnale di Bruno Barbieri – 4 Hotel 2024. Bruno Barbieri ha viaggiato da nord a sud, isole comprese, per cercare i miglior hotel d’Italia. Per il gran finale di questo ciclo di episodi, lo chef stellato ed esperto in hôtellerie è arrivato sulle Dolomiti, alla ricerca della struttura ricettiva più capace di offrire un soggiorno romantico alle coppie. In gara, nell’ultima puntata, si sono sfidati l’Hotel La Roccia, La Locanda degli Artisti, l’X ALP Hotel e l’Hotel Garden, tutti hotel immersi nelle bellezze naturali del Trentino e immersi nella neve.

La puntata di ieri sera – domenica 27 ottobre 2024 – ci ha mostrato un’ospitalità all’avanguardia, prontissima ad accogliere le novità del settore e molto attenta all’ospitalità da offrire al cliente, anche a chi ama la montagna ma non è un appassionato delle piste. Gli albergatori in gara non si sono risparmiati nemmeno in questa puntata ed è risultato un episodio in cui nessuna colazione – categoria in votazione – è rimasta particolarmente nel cuore. Giudicati invece alcune volte positivamente e alcune volte invece in maniera piuttosto severa, i servizi offerti dagli hotel in sfida. Molto apprezzati invece sia la presenza della Spa in alcune delle strutture sia la preparazione dello staff, ritenuti soddisfacenti in tutte le strutture partecipanti.

Bruno Barbieri ha come sempre messo alla prova gli sfidanti e purtroppo non in tutte le strutture le prove sono state superate. Apprezzate invece in generale tutte le zone in cui sono ubicati gli alberghi. Criticati molto spesso i prezzi, ritenuti eccessivamente alti anche per le strutture situate in zone altamente turistiche.

Ma chi ha vinto l’ultima tappa di Bruno Barbieri – 4 Hotel?

Bruno Barbieri – 4 Hotel: Ecco chi ha vinto l’ultima puntata tra gli hotel romantici del Trentino

L’ultimo appuntamento, di questa stagione, con Bruno Barbieri – 4 Hotel è stato vinto dall’Hotel La Roccia, ritenuto l’hotel più capace di fornire servizi e accoglienza migliori per un soggiorno romantico di coppia. Ecco la classifica finale della puntata:

Hotel La Roccia L’Hotel Garden X ALP Hotel La Locanda degli Artisti

Bruno Barbieri - 4 Hotel tornerà molto presto su Sky e in Streaming solo su NOW.