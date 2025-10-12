TGCom24
Bruno Barbieri - 4 Hotel arriva a Parma nella puntata in onda su Sky e NOW il 12 ottobre 2025

La sesta tappa di Bruno Barbieri - 4 Hotel ci porta alla scoperta di Parma e della Food Valley. Ecco chi sono gli hotel e gli albergatori in gara.

Il viaggio dell’hôtellerie italiana continua domenica 12 ottobre 2025. Bruno Barbieri – 4 Hotel ci aspetta alle ore 21.15 su Sky Uno e in Streaming solo su NOW. Sarà una nuova tappa ricca di scoperte e prove sempre più stuzzicanti con cui lo chef stellato testerà la qualità degli hotel in gara. Chi sarà il nuovo vincitore di questa sfida che ci porta a scoprire le meraviglie del nostro territorio e oggi di Parma? Scopriamolo insieme.

Bruno Barbieri – 4 Hotel: la sfida continua a Parma e nella Food Valley

La puntata di Bruno Barbieri – 4 Hotel di oggi è la sesta tappa della nuova stagione e ci porta alla scoperta del centro centro enogastronomico dell’Emilia Romagna, Parma. La città, dalle tante anime e dai tanti stili architettonici, contribuisce alla diffusione della cultura del cibo in Europa e nel mondo.

La sfida vedrà 4 albergatori con le loro strutture, battersi per ottenere il titolo di migliore e si svolgerà nel modo che tutti conosciamo ormai da anni. I concorrenti, insieme a Barbieri, passeranno un giorno e una notte nei vari hotel e ne testeranno servizi e accoglienza ma soprattutto daranno un voto da 0 a 10, alla fine del soggiorno ovvero dopo la colazione, su cinque categorie: location, camera, servizi, colazione e prezzo. Bruno Barbieri avrà a disposizione un bonus, il Barbieri Plus, che lo chef potrà assegnare a uno dei concorrenti, quello che nella sua struttura ha dimostrato di avere un quid in più che lo ha attirato. La sua votazione rimarrà segreta sino alla proclamazione mentre quelle degli albergatori verranno rivelate al tavolo del confronto.

Ma chi sono gli sfidanti di oggi? Scopriamolo insieme

Bruno Barbieri - 4 Hotel, ecco chi sono gli hotel che si sfidano a Parma

Scopriamo chi saranno i 4 albergatori e i 4 Hotel che si svideranno a Parma, nella Food Valley:

  • Hotel Cortaccia San Vitale di Alessio è un hotel 3 stelle superior situato a Sala Baganza, un borgo ai piedi dell’Appennino Parmense. La struttura sorge all’interno di una rocca del ‘400, nella cui corte un tempo abitavano le famiglie del paese;
  • Grand Hotel Regina di Lorenzo, direttore da un paio di anni di questo 4 stelle, uno degli hotel più gloriosi di Salsomaggiore Terme e il più grande, con i suoi 5000 mq. La struttura, di 84 camere, è stata aperta nel 1919 e si affaccia sulla piazza principale della città. Proprio perché sorta all'inizio del secolo scorso, conserva ancora lo stile liberty che si ritrova nelle ampie sale e nei signorili spazi comuni;
  • Palazzo Gozzi di Paolo, proprietario, con il marito Roberto di una struttura unica nel suo genere, un bed&beauty, dove nel prezzo del pernottamento sono compresi i servizi di bellezza del salone di acconciatura di Roberto. La struttura, composta da 5 camere e dal salone di bellezza al piano terra, nasce infatti dall’intuizione della coppia che, nel 2016, ha deciso di espandere la propria attività aggiungendo un hotel. Le stanze sono tutte diverse tra loro e sono arredate con grande gusto e ricercatezza dei dettagli ma anche ricche di oggetti che la coppia ha collezionato nei numerosi viaggi;
  • Piumaviola di Marianna, proprietaria, insieme alla madre, di un room&breakfast composto sia da appartamenti che da camere. La struttura ha aperto 4 anni e nasce grazie alla ristrutturazione di una vecchia fabbrica che immagazzinava piume d'oca e bacche di ginepro e che, nel tempo, è diventata una copisteria e stamperia. Le due proprietarie sono molto attente all’ecosostenibile e hanno installato dei pannelli solari.

Bruno Barbieri - 4 Hotel va in onda su Sky e in Streaming solo su NOW.

