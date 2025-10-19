Bruno Barbieri - 4 Hotel alla scoperta della Val d'Orcia e della Val di Chiana il 19 ottobre 2025 su Sky e NOW
La settima tappa di Bruno Barbieri - 4 Hotel arriva nelle Colline Senesi e ci porta alla scoperta di due delle valli più belle della Toscana. Ecco chi sono gli hotel e gli albergatori in gara nella puntata in onda oggi, 19 ottobre 2025, su Sky Uno e in Streaming su NOW.
Bruno Barbieri – 4 Hotel arriva nelle Colline Senesi per la puntata in onda il 19 ottobre 2025 su Sky – su Sky Uno alle 21.15 – e in Streaming solo su NOW. Lo chef stellato, esperto in hôtellerie ci aspetta per la settima tappa del suo viaggio alla ricerca delle migliori strutture ricettive e questa domenica andrà alla scoperta delle due valli più belle della Toscana, ovvero la Val d'Orcia e la Val di Chiana, tra hotel, boutique resort e agriturismi. Ma chi saranno i concorrenti di oggi? Scopriamolo insieme.
Bruno Barbieri – 4 Hotel: ecco chi sono gli hotel e gli albergatori in gara nelle Colline Senesi
Oggi, domenica 19 ottobre 2025, Bruno Barbieri – 4 Hotel arriva in Val d’Orcia e nella Val di Chiana, alla scoperta delle bellezze e delle particolarità ricettive delle Colline Senesi.
Ecco chi sono i concorrenti:
- Terra Antica il Boutique Resort di Mario a Montepulciano nella frazione di Acquaviva;
- Il Cavalleggero l’azienda agricola con agriturismo di Valentina a Campiglia D’Orcia;
- Albergo Le Terme, un hotel con villa e centro termale di Diego a Bagno Vignoni;
- Terre di Giorgio, Villa La Palazzetta, l’agriturismo di Alberto a Castiglione D’Orcia.
Bruno Barbieri - 4 Hotel: ecco le regole del gioco
La sfida di Bruno Barbieri – 4 Hotel è molto semplice e le regole rimangono sempre le stesse delle passate edizioni, a cui quest'anno si aggiunge una novità nelle votazioni finali: il Barbieri Plus, ovvero un bonus di 5 punti che Barbieri può assegnare a un particolare, a un dettaglio, a un servizio che ha trovato particolarmente lodevole in una delle strutture in gara.
Il gioco si svolge così: ogni concorrente soggiorna una notte nella struttura del proprio avversario e durante il breve soggiorno ne testa i servizi e l’ospitalità. Alla fine del soggiorno, a colazione, i concorrenti danno un voto da 0 a 10 su cinque categorie: location, camera, colazione, servizi e prezzo. Tutti i voti insieme al bonus vengono svelati al tavolo del confronto e solo al momento dell'elezioni del vincitore si scoprono i voti di Bruno Barbieri.
