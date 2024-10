Brennero: Stasera la Quarta e Ultima Puntata della Serie di Rai1 con Elena Radonicich e Matteo Martari

Anticipazioni TV

La ricerca di un serial killer nella serie Brennero in quattro puntate. Stasera lunedì 7 ottobre va in onda il quarto e ultimo appuntamento di cui possiamo leggere insieme la trama.

Questa sera lunedì 7 ottobre 2024 su Rai1 in prima serata va in onda la quarta puntata di Brennero. La serie si ispira a una storia vera, la cosiddetta "Notte dei fuochi" del 1961, quando alcuni terroristi tirolesi diedero il via a una serie di attentati per ottenere la riannessione della regione italiana del Südtirol al Tirolo austriaco.

Come abbiamo avuto modo di scoprire nelle puntate precedenti, i protagonisti Elena Radonicich e Matteo Martari interpretano Eva Kofler e Paolo Costa, rispettivamente, una PM originaria di una facoltosa famiglia di lingua tedesca e un ispettore di lingua e cultura italiana con un passato difficile. Del cast fanno parte anche Richard Sammel, Lavinia Longhi, Luka Zunic, Sinead Thornhill e Paolo Briguglia. Con la regia di Davide Marengo e Giuseppe Bonito, Brennero è una co-produzione tra Rai Fiction e Cross Productions che ha avuto il sostegno di IDM-Film Commission Südtirol.

Brennero: la trama della Quarta Puntata

Episodio 7 - Cadono le maschere pt.1

Eva e Paolo sono ad un passo dalla soluzione del caso del Mostro, quando sorprendentemente l’indagine viene affidata ad un altro magistrato, e loro vengono dirottati sull’omicidio di un noto ricercatore, trovato morto in una stanza d’albergo. Ad un primo sguardo sembra si tratti di un festino a base di alcool e droga finito male. Ma Eva e Paolo ci mettono poco a capire che, dietro a quella morte illustre, si nasconde tutt’altro... Nel frattempo, se il matrimonio tra Eva ed Andreas è sempre più in crisi, anche la storia d’amore fra Paolo e Michela vive un momento di grande difficoltà. Cosa decideranno di fare Eva e Paolo? Tenteranno di salvare le rispettive relazioni? O forse davanti a loro si sta delineando un futuro diverso, magari insieme?

Episodio 8 - Cadono le maschere pt.2

Eva e Paolo risolvono il caso del professore trovato morto in albergo, e sono così liberi di tornare ad occuparsi dell’indagine sul Mostro. E iniziando a tirare tutti i fili, ricostruendo il mosaico tassello dopo tassello, comincia a farsi strada sempre di più il sospetto che dietro alle azioni del serial killer si nasconda qualcun altro. Qualcuno che ne ha manovrato le azioni fin dall’inizio. Ma chi è stato? Chi c’è veramente dietro a questa storia? Mentre per la prima volta, non solo nella mente di Paolo, ma anche in quella di Eva inizia a farsi strada il dubbio che Gerhard Kofler c’entri qualcosa, i due dovranno guardarsi le spalle, perché il vero responsabile è molto più vicino di quanto credano.