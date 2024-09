Brennero: Stasera la Prima Puntata della nuova Serie di Rai1 con Elena Radonicich e Matteo Martari

Anticipazioni TV

La ricerca di un serial killer nella nuova serie Brennero va in onda in quattro puntate, a partire da stasera lunedì 16 settembre. Leggiamo insieme le trame dei primi due episodi.

Preparatevi per la nuova serie TV, o fiction se preferite, che andrà a partire da lunedì 16 settembre 2024 su Rai1 in prima serata. Si intitola Brennero e racconta una storia che si ispira alla cosiddetta "Notte dei fuochi" del 1961, quando alcuni terroristi tirolesi diedero il via a una serie di attentati per ottenere la riannessione della regione italiana del Südtirol al Tirolo austriaco.

Va in onda stasera 16 settembre alle 21:30 su Rai1 la prima puntata della nuova serie intitolata Brennero. La storia si ispira alla cosiddetta "Notte dei fuochi" del 1961, quando alcuni terroristi tirolesi diedero il via a una serie di attentati per ottenere la riannessione della regione italiana del Südtirol al Tirolo austriaco. Le vicende si sviluppano su 8 episodi (disponibili su RaiPlay in streaming dopo il passaggio TV) che, come solitamente accade, la Rai manda in onda due per volta per un totale di quattro puntate.

I protagonisti sono Elena Radonicich e Matteo Martari che interpretano Eva Kofler e Paolo Costa, rispettivamente, una PM originaria di una facoltosa famiglia di lingua tedesca e un ispettore di lingua e cultura italiana con un passato difficile. Del cast fanno parte anche Richard Sammel, Lavinia Longhi, Luka Zunic, Sinead Thornhill e Paolo Briguglia. Con la regia di Davide Marengo e Giuseppe Bonito, Brennero è una co-produzione tra Rai Fiction e Cross Productions che ha avuto il sostegno di IDM-Film Commission Südtirol.

Brennero: la trama della Prima Puntata

Episodio 1 - Mostri del passato pt.1

Durante i festeggiamenti per la vittoria della squadra di hockey di Bolzano, un uomo viene ucciso in centro città: si tratta di Hans Meier, cittadino di lingua tedesca. La dinamica dell’omicidio e la “firma” lasciata sul cadavere lasciano presupporre che l’assassino sia il famigerato Mostro di Bolzano, tornato a colpire dopo più di 3 anni. Il caso viene affidato alla giovane ed insicura PM Eva Kofler, figlia di Gerhard, l’ex procuratore capo che si era occupato a suo tempo del caso del Mostro, senza riuscire a catturarlo. A Gerhard è stato recentemente diagnosticato un principio di Alzheimer e questo non fa che complicare ulteriormente la vita di Eva, che si ritrova con un padre che non accetta la malattia e una procura che non la ritiene all’altezza del caso che le è stato assegnato. Per questo motivo, la PM decide di coinvolgere nell’indagine l’ispettore Paolo Costa, un uomo misterioso e tormentato, che più di tutti era arrivato vicino a catturare il Mostro. Ma sarà una buona idea? O ha ragione Gerhard quando dice che l’ispettore Costa è una scheggia impazzita, senza più un briciolo di lucidità in corpo?

Episodio 2 - Mostri del passato pt.2

Eva Kofler e Paolo Costa lavorano assieme al caso Hans Meier. I due sono divisi inizialmente da profonde differenze caratteriali, che si rivelano però molto utili non appena riescono a capire come sfruttarle: l’intuito e la schiettezza dell’ispettore Costa necessitano infatti della rigorosa e metodica disciplina della dottoressa Kofler. È solo facendo squadra che i due riescono a procedere con l’indagine, compiendo grandi passi avanti verso la sua risoluzione e arrivando a mettersi concretamente sulle tracce del Mostro. Per Paolo, però, tornare a lavorare sul caso del serial killer di Bolzano non è semplice e a farne le spese è la sua vita sentimentale: la sua relazione con Michela è infatti messa a dura prova dal ritorno sul campo dell’ispettore. E il rischio che la cattura del Mostro diventi l’unica cosa importante nella vita di Paolo diventa ogni giorno più concreta.