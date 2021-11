Blanca: una clip in anteprima esclusiva della nuova serie in onda dal 22 novembre su Rai1

Anticipazioni TV

Maria Chiara Giannetta è la protagonista di Blanca, una serie prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction e tratta dall'omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi, in onda su Rai1 dal 22 novembre. Ve ne presentiamo una clip in anteprima esclusiva.

Mancano pochi giorni al debutto di Blanca, la nuova serie prodotta da Lux Vide e Rai Fiction che andrà in onda su Rai1 in prima serata da lunedì 22 novembre. Tratta liberamente dall'omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi, Blanca è un crime drama che racconta la storia di una ragazza, il cui nome dà il titolo alla serie, che perde la vista all'età di 12 anni. Blanca è ormai adulta da sempre coltiva il sogno di lavorare in polizia. Quando finalmente arriva in commissariato per uno stage, si scontra con la diffidenza di tutti, ma grazie alle abilità che ha sviluppato negli anni e all'aiuto del suo cane Linneo, la ragazza si rivela una detective dotata di uno "sguardo" diverso ed efficace.

Blanca è la prima serie televisiva al mondo girata in olofonia, una speciale tecnica di registrazione del suono che permette di essere al posto della protagonista. La regia dei 6 episodi della fiction è di Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli. La protagonista è interpretata dalla 29enne Maria Chiara Giannetta e del resto del cast fanno parte Giuseppe Zeno, Pierpaolo Spollon, Enzo Paci, Antonio Zavatteri e Gualtiero Burzi. La produzione è impreziosita da una speciale consulenza artistica da parte di Andrea Bocelli per cogliere al meglio la sensibilità del personaggio principale. Qui sotto potete vedere in esclusiva per Comingsoon.it una clip di Blanca.





Blanca: la trama della nuova fiction di Rai1 dal 22 novembre in prima serata

Blanca è un personaggio vivace, solare e vitalistico, capace di sdrammatizzare tutto, a partire dalla sua condizione. Certo, per ora ha ottenuto solo uno stage di sei mesi e in commissariato dovrà scontrarsi con la diffidenza dei nuovi capi e colleghi, in un ambiente di lavoro maschilista e un po’ retrogrado. La ragazza deve relazionarsi con il commissario Bacigalupo, interessato solo ad arrivare alla pensione senza troppi problemi, e con l’ispettore Liguori, figlio di un nobile decaduto e di un’avvocatessa senza scrupoli, pericolosamente affascinante. Per conquistare la fiducia di entrambi, Blanca deve dimostrare che può dare un contributo originale alle indagini, grazie alle doti e alle abilità che ha sviluppato negli anni.

Blanca, infatti, ha perso la vista quando era poco più che una bambina, in un drammatico incendio in cui è morta anche la sorella maggiore. In quell’occasione la sua testimonianza era stata decisiva per identificare il colpevole e ristabilire la giustizia, unico conforto nel primo periodo avvolto nell’oscurità. Da allora ha fatto molta strada: ha imparato a muoversi con l’aiuto del suo fedele cane guida Linneo, orientarsi al buio, leggere a fondo gli stimoli tattili, sonori e olfattivi, mentalizzare spazi e punti di riferimento. Quando qualcosa dell’ambiente circostante attira la sua attenzione è come se lei entrasse in una “stanza nera”, in cui isola il suono prodotto da una cosa o una persona, mentre tutto il resto scompare. Questo perché la vista tante volte distrae, mentre non vedendo si può andare più velocemente al cuore di cose, persone, situazioni.