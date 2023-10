Blanca - Seconda stagione è Leader del Prime Time del Giovedì

Anticipazioni TV

La Seconda Stagione di Blanca sta andando fortissimo, tanto che è leader del prime time del giovedì. La serie tv con Maria Chiara Giannetta, Pierpaolo Spollon e Giuseppe Zeno è inoltre la trasmissione di Rai 1 più vista di questa settimana.

La Seconda Stagione di Blanca sta entusiasmando sempre di più il pubblico televisivo. La fiction con Maria Chiara Giannetta nei panni di una consulente della polizia ipovedente è il programma di Rai1 più seguito della settimana e leader del prime time del giovedì. La puntata di giovedì 7 ottobre ha totalizzato infatti il 21,42% di share, con un picco del 25,67%, e 3.842 milioni di spettatori. Si tratta di risultati molto promettenti, che confermeranno l'intenzione di Lux Vide e di Rai Fiction, oltre che degli sceneggiatori e del cast, di realizzare una terza stagione e magari anche una quarta e una quinta.

Essendo la seconda stagione di Blanca composta, come la prima, di 6 episodi, mancano, ahinoi, soltanto due appuntamenti: la quinta puntata, prevista per il 2 novembre, e la sesta, che andrà in onda il 9 novembre.

Blanca - seconda stagione, è una produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Matilde e Luca Bernabei. La regia della serie è di Jan Maria Michelini e Michele Soavi, la sceneggiatura di Francesco Arlanch e di Mario Ruggeri. Nel cast, oltre a Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon, ci sono Enzo Paci, Sara Ciocca, Michela Cescon, Stefano Dionisi, Federica Cacciola, Ugo Dighero e Raffaele Esposito.

Blanca 2: la trama

Per chi non avesse ancora visto Blanca, ecco la sinossi ufficiale della seconda stagione, di cui potete vedere le prime 4 puntate su RaiPlay. Per la quinta e la sesta bisognerà aspettare la messa in onda. Sulla piattaforma streaming della Rai è disponibile anche la prima stagione.

La follia di Blanca, la sua unicità e la sua fame di vita ci hanno conquistato nella prima stagione, e le nuove puntate saranno l’occasione per entrare ancora di più nel suo mondo. Scopriremo nuovi segreti sulla sua famiglia, forse ancora più inaspettati di quelli legati alla morte della sorella, che porteranno non pochi sconvolgimenti nella vita della protagonistae in quella di chi le sta vicino... soprattutto ora che, diventata consulente della Polizia a tutti gli effetti, si trova ad affrontare anche sul lavoro sfide nuove e difficili, che la renderanno ancora una volta protagonista delle indagini al commissariato San Teodoro. Torneranno gli amati compagni di avventura: la fedele Linneo, Lucia, che avrà un ruolo ancora più importante nella vita di Blanca, il padre Leone e l’amica Stella; ritroveremo i colleghi del commissariato, Bacigalupo e soprattutto l’ispettore Liguori: la tensione sentimentale tra lui e la nostra eroina crescerà, soprattutto quando lui farà ingelosire Blanca con una nuova fiamma che viene dal passato; e poi ancora Sebastiano, di cui scopriremo altri lati inediti. Ma arriveranno anche personaggi nuovi che costringeranno Blanca a farei conti con quella che è la sua storia e a decidere chi vuole essere. Per esempio, nonostante il suo bisogno di assoluta autonomia, dovrà accettare di trovarsi una collaboratrice domestica visto che il nuovo incarico da consulente non le permette di occuparsi delle faccende di casa. Quella che sceglierà si chiama Elena, ha 50 anni e nasconde un segreto. Ogni puntata racconterà un caso d’indagine con un’ambientazione particolare scelta tra i luoghi caratteristici di Genova, a mostrare un mondo diverso e i personaggi che vivono al suo interno, raffigurati con realismo e un pizzico di commedia. Oltre ai gialli verticali, ci sarà anche un nuovo intrigante giallo di stagione. Il commissariato sarà sotto l’attacco di un misterioso attentatore seriale che semina il panico a Genova, facendo esplodere diverse bombe per la città, e che coinvolgerà Blanca in prima persona. Nel mentre, in una corsa contro il tempo, Blanca farà di tutto per proteggere le persone che ha attorno. In questa nuova stagione Blanca imparerà che colleghi, amici e amanti a volte ci staccano pezzi di cuore e se li portano via, in qualche posto lontano, fuori dalla nostra possibilità di proteggerli. Di proteggerci. Ma realizzerà che solo accettando questo rischio può capire davvero e ancora meglio la bellezza di ballare sotto la pioggia.