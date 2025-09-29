Blanca 3: stasera su Rai 1 torna Blanca, con la prima puntata della terza stagione, fra nuove conoscenze umane e canine

Anticipazioni TV

Questa sera, in prima serata su Rai 1, prende l'avvio la terza stagione di Blanca, la serie soft crime con protagonista Maria Chiara Giannetta, consulente non vedente della polizia. Ecco le anticipazioni della prima puntata, in cui fa capolino un nuovo affascinante personaggio e cambia il cane-guida della protagonista.

Questa sera, in prima serata su Rai 1, si rinnova finalmente l'appuntamento con la serie Blanca, arrivata alla terza stagione. Ogni lunedì, per 6 settimane, vivremo nuove avventure e soprattutto nuovi casi che la consulente della polizia non vedente Blanca Ferrando risolverà brillantemente grazie al suo straordinario intuito e all'aiuto del poliziotto Michele Liguori, di cui è ancora innamorata. Insieme a Blanca e Liguori tornano naturalmente gli attori che li interpretano, e cioè Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno, affiancati da Enzo Paci (l'Ispettore Bacigalupo), Ugo Dighero (Leone Ferrando), Federica Cacciola (Stella) e Sara Ciocca (Lucia Ottonello). Nel cast ci sono anche volti nuovi: ad esempio Domenico Diele nei panni del contractor Domenico Falena e Matilde Gioli, che fa la parte del capo di quest'ultimo personaggio. Nella stagione che state per vedere con c’è più Fiona, il cane che impersonava Linneo, ma Ronda, che Blanca chiamerà a lungo Cane 3. Cambia anche la regia della serie, affidata alle sapienti mani di Nicola Abbatangelo, che ricordiamo per il musical del 2022 The Land of Dreams.

Senza svelare troppo sulla trama e soprattutto su un inizio stagione dirompente, diremo che il mood della nuova stagione di Blanca è diverso dal tono delle precedenti. Fermo restando l'elemento soft-crime, ci sarà spazio per il romanticismo e per la sincerità. I personaggi si guarderanno dentro e non avranno timore di confessare i propri sentimenti che provano. E Blanca? Che farà? Maria Chiara Giannetta ha spiegato che non sarà più "a colori" come nella prima e nella seconda stagione, ma "in bianco e nero", quindi irrequieta, malinconica e insicura, ma siamo certi che reagirà a questo stato d'animo, anche perché ha un mistero da risolvere.

Prodotta da Matilde e Luca Bernabei, Blanca 3 è stata sceneggiata da Marco Ruggeri e Alessandro Sermoneta ed è una produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction.

Blanca 3: Anticipazioni della Prima Puntata

Nella prima puntata della terza stagione, Blanca è devastata dalla scomparsa della sua adorata Linneo, che per tanti anni è stata i suoi occhi. Al suo posto c'è un cane-guida che non le somiglia nemmeno un po’, perché è pasticcione, appiccicoso e vuole sempre uscire. Blanca lo chiama Cane 3 e lo tratta in maniera piuttosto brusca. A turbare la consulente della polizia è anche la sua infelice vita sentimentale. Michele Liguori le ha preferito la bella e algida Veronica, e Blanca non perde occasione per lanciare frecciatine al collega. La vita al Commissariato procede come al solito, con l'Ispettore Bacigalupo che tenta inutilmente di stare a dieta e nuovi casi da risolvere. Questa volta viene ritrovato sulla spiaggia il corpo senza vita di una suora. Nella puntata Blanca si imbatte in un uomo affascinante e introverso di nome Domenico Falena. Domenico è un contractor, specializzato nella protezione armata di navi cargo che solcano rotte marittime pericolose. Quando non è operativo in zone di conflitto, fa base a Genova, sede della SSG - Superba Security Group - l'agenzia di sicurezza per cui lavora. A gestirla è una bellissima donna di nome Eva Faraldi. Nel frattempo Veronica, che deve trasferirsi a Roma per lavoro, chiede a Liguori di seguirla, ma il poliziotto sembra tentennare.

Altro non possiamo dirvi della prima puntata della terza stagione di Blanca, se non che non dovete assolutamente perderla, se non altro perché la protagonista sfoggia una deliziosa frangetta. L'appuntamento è dunque stasera su Rai 1 rigorosamente in prima serata. Buona visione!