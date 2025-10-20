TGCom24
Blanca 3, stasera su Rai 1 la quarta puntata: Blanca si spaventa e si prende una pausa dal lavoro

Carola Proto

Questa sera, in prima serata su Rai 1, va in onda la quarta puntata della terza stagione di Blanca, la serie con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno diretta quest'anno da Nicola Abbatangelo. Andiamo a scoprire cosa accadrà fra poche ore ai nostri protagonisti.

Questa sera, 20 ottobre 2025, in prima serata su Rai 1 torna Blanca, la serie soft crime con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno che quest'anno è arrivata alla terza stagione. Insieme alla consulente della polizia di Genova tornano il poliziotto e Ispettore Michele Liguori, il Vicequestore Bacigalupo, l'amica Stella e papà Leone, ma fanno la loro comparsa anche nuovi personaggi, fra cui il contractor Domenico Falena che, come abbiamo scoperto nella prima puntata, è il papà del bimbo che Blanca porta in grembo. Lui non lo sa, e ci domandiamo tutti se prima o poi Blanca glielo dirà.

Blanca 3 è una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, e del cast fanno parte anche Enzo Paci, Domenico Diele, Ugo Dighero, Sara Ciocca, Michela Cescon, Matilde Gioli. Le puntate sono 6 e siamo arrivati alla quarta, che si intitola Paura del buio.

Blanca 3: dove eravamo rimasti?

Tornato single, Michele Liguori ha invitato Blanca a prendere un aperitivo sulla sua barca e le ha confessato di amarla e di voler stare con lei. Blanca, che prova gli stessi sentimenti, gli ha però risposto che nella sua vita c'è già un altro uomo e che si tratta di Domenico. Più tardi, mentre investigava insieme a quest'ultimo nello studio medico del ginecologo che sembra coinvolto in un giro di adozioni illecite in cui potrebbe essere finito il bambino di Valya, Blanca ha fatto per caso la sua prima ecografia, portandosi poi dietro il referto al lavoro. Domenico lo ha trovato ed è rimasto sconvolto, e ha cominciato a meditare di trasferirsi davvero in un'altra città. Nella terza puntata di Blanca, Liguori e Blanca hanno brillantemente risolto un caso legato a un delfino militare.

Blanca 3: anticipazioni della quarta puntata

Dopo essere stata aggredita dall'omicida di uno psichiatra al Museo del Buio, Blanca attraversa un periodo molto difficile e decide così di prendersi una pausa dal lavoro. A indagare restano dunque il Vicequestore Bacigalupo e Michele Liguori. Quest'ultimo, che ha smesso di essere arrabbiato con Blanca, cerca di starle vicino, ma deve vedersela con Domenico, sempre più interessato a fare luce una volta per tutte sulla storia del bambino di Valya.

Non perdete questa sera, in prima serata su Rai 1, la nuova puntata della terza stagione di Blanca.

