Blanca 2: Stasera su Rai 1 la Prima Puntata della Seconda Stagione, con un attentatore seriale e una donna misteriosa

Anticipazioni TV

Questa Sera, su Rai 1, alle 21.30, torna la detective della polizia di Genova Blanca per la Seconda Stagione della fiction con Maria Chiara Giannetta. Ecco il riassunto dell’Ultima puntata della Prima stagione e le Anticipazioni della Prima Puntata della nuova Stagione.

Finalmente è arrivato il grande giorno: il giorno della Prima Puntata della Seconda Stagione di Blanca, la fiction, in onda su Rai 1, con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno, Pierpaolo Spollon e Sara Ciocca che racconta la vita e il lavoro di consulente della polizia di Genova di una giovane donna non vedente. Tenace, intelligente e dotata di un intuito straordinario, Blanca sarà affiancata dall'immancabile cagnolina-guida Linneo, dal ruvido Ispettore Liguori, dall'inquieto Sebastiano Russo, dal cinico supercapo Bacigalupo e dalla piccola Lucia. Torna, naturalmente, anche la Stanza Nera, che ci permette di vivere le percezioni della protagonista. E se Blanca comincerà a capire quanto sia importante condividere gioie e dolori con gli altri, dovrà anche fare i conti con il proprio passato, a cominciare dalla sua storia familiare.

Blanca: Dove eravamo rimasti?

In un finale di stagione tesissimo e avvincente, avevamo scoperto che il cuoco Nanni in realtà era Sebastiano Russo, presunto assassino della sorella di Blanca. Colpevole di aver drogato Blanca, l'uomo l'aveva legata a una sedia in una stanza insonorizzata per poi allontanarsi. Nel tentativo di liberarsi, Blanca era caduta a terra e stava per annegare a causa dell'acqua che entrava copiosa nella sua prigione. Per fortuna Sebastiano, che controllava Blanca a distanza, aveva chiamato Liguori, che aveva salvato la ragazza. Sempre nella Sesta Puntata della stagione inaugurale di Blanca era stato svelato il mistero delle morte di sua sorella e del finto suicidio del padre di Sebastiamo Russo. Il colpevole non era Sebastiano ma lo zio di Blanca Alberto Repetto, importante magistrato un tempo innamorato, anzi ossessionato, dalla sorella di Blanca. Era stato lui ad assassinare il padre di Sebastiano. Alla fine dell'ultima puntata, Michele Liguori aveva sparato a Repetto e Sebastiano era stato incarcerato.

Blanca 2: Anticipazioni della Prima Puntata

La Prima Puntata della Seconda Stagione di Blanca, vede la detective ipovedente non più stagista ma consulente della Polizia di Genova, il che significa più lavoro e maggiori responsabilità. La ragazza va a trovare Sebastiano in carcere, convinta che l'uomo abbia diritto a una seconda possibilità. Del resto, è andato in prigione per colpa sua, e alla fine è stato lui, in un certo senso, a salvare la detective dalla morte. Ma Blanca, e con lei l'intero commissariato San Teodoro, non hanno certo il tempo di pensare a Sebastiano. Devono infatti indagare su un attentatore seriale che fa esplodere le auto della polizia e che viene presto soprannominato dalla stampa Polibomber. Nella puntata inaugurale di Blanca 2 arriva anche Elena (Michela Cescon), un'affascinante collaboratrice domestica che pulirà e terrà in ordine la caotica casa di Blanca. Elena, come quasi tutti i personaggi della serie, nasconde un segreto.

L'appuntamento con la Prima Puntata della Seconda Stagione di Blanca è per questa sera alle 21.30 su Rai 1. Prodotta da Matilde e Luca Bernabei, Blanca 2 è composta da 6 puntate da 100 minuti circa. La fiction è una produzione Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction. La regia della fiction è di Jan Maria Michelini e Michele Soavi.