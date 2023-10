Blanca 2: la nostra intervista ai fascinosi magnifici 3 Pier Paolo Spollon, Giuseppe Zeno e Jan Maria Michelini

Anticipazioni TV

Anche nella Seconda Stagione di Blanca ci sono l'ispettore Liguori e l'inquieto Sebastiano Russo, che hanno il volto di Pierpaolo Spollon e Giuseppe Zeno. Mentre aspettiamo di scoprire chi Blanca sceglierà, godiamoci una chiacchierata con i due attori, che abbiamo intervistato insieme al regista Jan Maria Michelini.

Ieri, 5 ottobre 2023, è andata in onda su Rai 1 la Prima Puntata della Seconda Stagione di Blanca, la fiction sull’aspirante detective non vedente interpretata da Maria Chiara Giannetta. Come avrete notato, il racconto ha assunto una connotazione più crime, e la presenza dell'attentatore seriale detto Polibomber sarà uno dei fil rouge che attraverseranno le nuove 6 puntate. È arrivata anche Michela Cescon, che fa la parte di una donna legata al passato (remoto) di Blanca.

Blanca 2 ieri sera ha registrato 4.041.000 telespettatori, e quindi uno share del 23,21%. La puntata ha battuto Il Grande Fratello e il match Fiorentina - Ferencvaros per la UEFA Europa Conference League. Ma se la serie va fortissimo, è merito non solo dell'attrice protagonista ma dell'intero team creativo, a cominciare dal regista Jan Maria Michelini, che questa volta si è lasciato affiancare da Michele Soavi. Non l'avevamo mai intervistato e ci ha fatto piacere incontrarlo nella sede della Rai di Viale Mazzini 14 a Roma. Il filmmaker non era solo, ma formava un trio d'eccezione e di grande fascino insieme a Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon, che impersonano rispettivamente l'ispettore Liguori e Sebastiano Russo, i due personaggi che nella Prima Stagione si sono contesi l'amore di Blanca. Era la prima volta che incontravamo i due attori, e Spollon l'avevamo apprezzato in Che dio ci aiuti e DOC: Nelle tue mani, dove era (ed è) lo specializzando Riccardo Bonvenga. Nella prima stagione del medical drama Spollon è stato diretto proprio da Jan Maria Michelini, che in Blanca gli ha "regalato" un personaggio inedito. Quanto a Giuseppe Zeno, per noi resterà sempre il ginecologo Domenico di Mina Settembre, nonostante la fortunata e ricca carriera in televisione.

L'intervista a Pierpaolo Spollon, Giuseppe Zeno e Jan Maria Michelini

Ecco la nostra intervista. Abbiamo incontrato anche Maria Chiara Giannetta e Sara Ciocca, ma è un’altra storia, che vi "racconteremo" nei prossimi giorni.