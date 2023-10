Blanca 2: l'intervista a Maria Chiara Giannetta e a Sara Ciocca, dolci guerriere della fortunata fiction

Anticipazioni TV

Anche nella Seconda Stagione di Blanca il legame fra Blanca e Lucia è molto forte, nonostante un po’ di maretta. A unirle sono le battaglie che entrambe hanno dovuto combattere, anche se su fronti diversi. Abbiamo parlato di questi due personaggi con le attrici che li interpretano: Mia Chiara Giannetta e Sara Ciocca.

Con la puntata di ieri sera e con quella della settimana scorsa, ci siamo ormai addentrati nuovamente nell'universo di Blanca e del commissariato San Teodoro di Genova, dove il Vicequestore aggiunto Mauro Bacigalupo mangia cornetti e dove Blanca divide la stanza con la fedele Linneo e con l'ispettore Michele Liguori.

Nella vita della giovane donna non vedente, c'è anche la piccola Lucia, ragazzina cresciuta troppo in fretta a causa di una difficile situazione familiare. A interpretarla è Sara Ciocca, che abbiamo conosciuto grazie a Il giorno più bello del mondo di Alessandro Siani e rivisto in diversi film, tra cui Io sono l’abisso, Improvvisamente Natale e Nina dei Lupi, uscito a fine agosto.

Avevamo già incontrato Sara e l’abbiamo trovata cresciuta e soprattutto consapevole del suo immenso amore per la recitazione. Di questo ci ha parlato quando l'abbiamo intervistata, presso la sede Rai di Viale Mazzini, a Roma, in occasione della promozione della Seconda Stagione della fiction. C'era anche Maria Chiara Giannetta, innamorata della sua Blanca e convinta che la cecità non sia per lei un handicap ma una specie di super potere.

Diretta da Jan Maria Michelini e da Michele Soavi, e sceneggiata da Francesco Arlanch e Mario Ruggeri, Blanca è prodotta da Lux Vide e interpretata anche da Pierpaolo Spollon e Giuseppe Zeno. La Seconda Stagione ci regalerà altre 4 puntate. A pensarci bene, sono poche, ma la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati ha assicurato che, visto il successo internazionale della serie, ci saranno certamente altre stagioni.

L'intervista video a Maria Chiara Giannetta e a Sara Ciocca

Ed ecco l’intervista a Maria Chiara Giannetta, che sfoggia un look total denim, e a Sara Ciocca, un po’ anni '30 e un po’ spagnoleggiante.