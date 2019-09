Bitter Sweet trame ultima settimana dal 9 al 13 settembre 2019: Nazli ha una lieta novella per Ferit

Anticipazioni TV

Le anticipazioni sul finale di stagione della soap, rivelano che Nazli e Ferit si ritroveranno. La coppia sarà allietata anche da un'importante scoperta.

Vediamo insieme cosa rivelano le trame delle anticipazioni delle puntate della soap Bitter Sweet - ingredienti d'amore, in onda da lunedì 9 a venerdì 13 settembre 2019 su Canale 5 alle 14.45.

Lunedì 9 settembre 2019: La relazione tra Nazli e Ferit procede a gonfie vele e il loro amore porta pace e serenità anche nei rapporti con i propri cari, eccetto per la signora Leman che nutre ancora molti dubbi su Nazli. Nel frattempo, Hakan continua a sfruttare l’aiuto di Pelin per insinuarsi alla Pusula Holdin. L'uomo tiene inoltre sotto ricatto Nazli: minaccia di portare il video di Asuman alla polizia, se la ragazza non acconsentirà a divorziare da Ferit. Asuman, disperata, tenta il suicidio gettandosi da un palazzo in costruzione. Deniz, fortunatamente, interviene in tempo riuscendo a persuadere la ragazza a non togliersi la vita. Intanto Ferit sta organizzando una serata romantica per Nazli, in cui intende farle una vera e sincera proposta di matrimonio.

Martedì 10 settembre 2019: Il piano di Hakan ottiene i suoi risultati, Nazli è costretta a lasciare Ferit, ma lui non sembra voler accettare la separazione. Ferit sospetta qualcosa ed è determinato a non arrendersi finché non scoprirà il vero motivo dell'allontanamento della moglie. Intanto Nazli, contando sull'aiuto di Fatos, cerca un modo per risolvere la situazione. E' per questo che le due amiche decidono di perquisire la casa di Muzzafer. Mentre Ferit indaga per scoprire cosa si cela dietro all'inaspettato abbandono di Nazli, Tarik, Engin, Fatos e Manami partecipano a un “escape room” ed Engin si rende conto di provare dei sentimenti per Manami.

Mercoledì 11 settembre 2019: Nazli chiede il divorzio a Ferit, costretta dal ricatto da Hakan. L'Onder nel frattempo ricatta anche Leman: nel caso in cui la donna dovesse chiedere la custodia di Bullut, Hakan rivelerà a Ferit che suo padre è un assassino. Nazli scopre che Pelin è in combutta con Hakan e Ferit decide di allontanarla dalla Pusula Holding. Alla fine Ferit e Nazli si ritrovano in tribunale per il divorzio. Fatos, intanto, comprende di essere innamorata di Tarik. Il giudice ha rifiutato il divorzio a Nazli e Ferit e gli ha imposto una terapia di coppia: solo dopo la valutazione della psicologa emetterà la sentenza definitiva.

Giovedì 12 settembre 2019: Hakan è deluso, ma non si arrende, è pronto a tutto per riprendersi Bulut e vincere la causa. Ferit e Nazli riescono finalmente a riconciliarsi grazie a Bulut. Asuman decide di confessare tutta la verità a Ferit, il quale le giura che affronterà Hakan, salvandola dal carcere. Il giorno seguente Asuman, decide di raccontare tutto anche a Deniz. Ferit, Deniz e tutti gli altri scoprono la verità su Hakan: è responsabile della morte di Demir e Zeynep. Hakan, spalle al muro, decide di vendicarsi di Ferit uccidendo Nazli e rivelerà anche al ragazzo che il padre è un assassino. Dopo una colluttazione, Ferit ha la meglio e Hakan viene arrestato. Successivamente viene arrestata anche Demet.

Venerdì 13 settembre 2019: È capodanno e Deniz ha organizzato una grande party nel suo locale. Grazie al vivace clima di festa, tutto torna al suo posto. Tutti hanno trovato l'amore, i cattivi sono stati sconfitti e davanti a loro c'è una vita lunga e felice. E' durante i festeggiamenti che Nazli darà una lieta novella al suo Ferit: è incinta!

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 14.45.