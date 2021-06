Beautiful, Una Vita, Mr Wrong, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 17 giugno 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Mr Wrong e Love is in the Air per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 17 giugno 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Mr Wrong e Love is in the Air in onda oggi, 17 giugno 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 continua alle 14.45 con il bel Can Yaman protagonista di Mr Wrong. A chiudere, un'altra serie turca Love is in the Air, in onda a partire dalle 15.40.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 17 giugno 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 17 giugno 2021 - Shauna ha filmato tutto, ma non è sua intenzione usare il video e distruggere il matrimonio di Ridge e quello di Katie. Ma se la Fulton è così combattuta, la sua cara amica Quinn vede nel video, l'occasione giusta per fare giustizia e punire la sua nemica di sempre: Brooke Logan. Non vuole che la faccia franca ancora una volta e non sopporta l'ascendente che la donna ha su suo marito e su tutti gli uomini della famiglia Forrester. Insomma, Quinn ha trovato il modo per liberarsi di Brooke e di coronare il sogno della sua amica Shauna, non se lo lascerà certo sfuggire... Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 17 giugno 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 17 giugno 2021 - Nella missiva indirizzata a Bellita sarà contenuta una rivelazione scottante che spingerà l'artista a schiaffeggiare pubblicamente la proprietaria del Nuovo Secolo. Bellita aggredirà Felicia dopo aver letto che i Pasamar, compreso il genero, Emilio, hanno soltanto finto di accettare Cinta e la famiglia di artisti allo sbando a cui appartiene. Insomma, la Del Campo, convinta che in fondo i ristoratori non abbiano mai visto di buon occhio la sua famiglia, caccerà gli artigli. Qui la trama completa di Una Vita.

Mr Wrong: La Trama della puntata di oggi 17 giugno 2021

Nella Puntata di Mr Wrong di oggi - 17 giugno 2021 - dopo aver fatto di tutto per convincere le rispettive famiglie che la loro unione era profondamente sbagliata, così da dover mettere fine alla finta relazione, Ezgi e Ozgur tornano in città. Gizem non prende bene il ritorno della Inal e continua a sperare di poterla allontanare dall’Atasoy, servendosi di Soner. Nel frattempo, Yesim si presenta al locale per parlare con Ozgur e scusarsi per l’articolo che ha rischiato di compromettere la sua carriera. Ezgi è gelosa della giornalista e osserva da lontano la coppia, cercando di carpire i loro discorsi. Guai anche per Deniz, costretta a lottare per farsi notare dal suo capo a causa delle scorrettezze dalla rivale Irem. Qui la trama completa di Mr Wrong.

Love is in the Air: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 17 giugno 2021

Nella Puntata di Love is in the Air​ di oggi - 17 giugno 2021 - Selin sospetta di Eda e Serkan. La ragazza ha trovato il contratto firmato dai due ragazzi e la cosa l'ha messa in allarme. Perché avrebbero dovuto firmare un accordo pre-fidanzamento? Le sue preoccupazioni cominciano a innervosire Ferit, che si lamenta con lei del suo coinvolgimento – fin troppo eccessivo – nella storia d'amore del Bolat. La discussione continua ad Antalya, dove tutto il gruppo dell'Art Life si è trasferito per portare a termine un accordo con un prestigioso cliente. Intanto Kaan continua a tessere le sue trame contro l'architetto e per farlo non si servirà soltanto di Melo ma anche di un'informazione molto importante arrivata all'improvviso. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

