Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 18 agosto 2024

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 agosto 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 18 agosto 2024 - Liam sta per assistere ad una scena che lo manderà fuori dai gangheri. Alla Forrester Creations, Hope e Thomas stanno lavorando ad un modello della nuova collezione quando lei perde l'equilibrio e cade sul divano addosso a lui. In questo momento, sopraggiunge il figlio di Bill, che vedendoli insieme giunge ad una terribile conclusione: la Logan junior ed il Forrester hanno una tresca, quindi i suoi timori erano fondati... Qui la trama completa di Beautiful.

My Home My Destiny 2: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 18 agosto 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 18 agosto 2024 - Mehdi sta portando Bayram a casa di Zeynep. In un primo momento, Sakine reagisce in malo modo: non vuole saperne niente dell'ex marito; poi, però, torna sui suoi passi, notando quanto Bayram sia malconcio. Invece, quando la figlia si ritrova davanti al padre biologico, si vede costretta ad affrontare di nuovo il suo doloroso passato. Emine tenta di consolarla come meglio può, mentre Nermin preferisce metterla in guardia. Parallelamente, Mehdi fa una scoperta che lo manda su tutte le furie: il signor Baris ha regalato a Kibrit un violino, e ritiene che lei non avrebbe dovuto accettarlo... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 agosto giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 18 agosto 2024 - Catalina e Pelayo saranno sconvolti da un arrivo inaspettato. I due ragazzi si troveranno davanti a Mr. Cavendish, l’uomo d’affari inglese con cui dovevano prendere accordi ma a cui avevano inviato un telegramma per rinviare il loro incontro. La servitù sarà costretta ad accelerare il proprio lavoro ma sarà comunque in grado di accogliere il nuovo arrivato. Intanto Curro e Martina si troveranno nuovamente vicini e non riusciranno a reprimere i loro sentimenti, nonostante la partenza del ragazzo. Petra cercherà di riavvicinarsi a Feliciano ma senza grande successo mentre Jimena continuerà a dare segni di squilibrio. Salvador vorrà sapere cosa abbia scritto Maria a Lope; solo così potrà capire se la ragazza è ancora innamorata del cuoco. Qui la trama completa de La Promessa.

