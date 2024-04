Beautiful: Brooke, Donna, Katie, Stephen e... Ecco chi sono i componenti della famiglia Logan

Anticipazioni TV

Nell puntate in onda su Canale5 nei primi di aprile 2024, Brooke ha rivisto suo padre John e ha passato del tempo con lui e le sue sorelle, che l'hanno consolata per la perdita di Ridge. Ma chi sono tutti i componenti della famiglia Logan? Vediamolo insieme.

Nelle puntate di Beautiful della prima settimana di aprile 2024, abbiamo rivisto un personaggio che non vedevamo da tempo. Stiamo parlando di Stephen Logan, padre delle sorelle Logan e nonno di Hope, Marcus, RJ e Will. La famiglia Logan, dopo tanto tempo, si è ritrovata quasi tutta unita ma vi ricordate da chi è formata? Insomma chi sono i Logan? Scopriamolo insieme.

Beautiful: Brooke e le sue sorelle

Le trame di Beautiful, soprattutto in questo ultimo decennio, si sono concentrate prevalentemente su Brooke e sulle sue sorelle, Donna e Katie. La compagna di Ridge è la più grande delle tre e chiude il cerchio l’unica a non aver ereditato il gene dei capelli biondi, Katie.

Le tre sorelle sono molto unite e non hanno permesso né a uomini né a intrighi di separarle. Katie avrebbe avuto ben ragione di chiudere con la sua sorellona, visto che il suo matrimonio con Bill è sempre naufragato per colpa sua e visto anche che il magnate proprio non riesce a togliersi dalla testa la moglie del suo acerrimo nemico. Donna ha invece vissuto forse più serena rispetto a tutte; quasi per tutta la vita innamorata di Eric, non ha messo troppo i bastoni tra le ruote alle sue sorelle, a cui ha persino nascosto una gravidanza in gioventù, che l’ha resa mamma di Marcus, frutto di una breve ma intensa storia d’amore con Justin Barber.

Beautiful: il fratello scomparso di Brooke, Donna e Katie

Le sorelle Logan non erano sole. A comporre la loro famiglia c’era anche Storm, l’unico maschio del gruppo. Molto protettivo verso tutte le Logan, anche verso nonna Helene, Storm è scomparso nel 2009. Il fratello di Brooke ha deciso di spararsi per espiare a una colpa, commessa senza volerlo. Durante una colluttazione, nella quale Katie cercò di levare di mano al fratello una pistola, con cui credeva volesse farsi del male o fare del male a qualcuno (su di lui era ricaduta la colpa dell'attentato a Stephanie, dopo la scoperta che era stata lei la causa dello stupro di Brooke), partì uno sparo che colpì dritto al cuore la più piccola della famiglia. Sentendosi colpevole di aver quasi ucciso la sua sorellina, Storm si suicidò e diede ordine di trapiantare i suoi organi nel corpo di Katie, facendola così sopravvivere.

La faccenda del cuore ha permesso a Katie di perdonare Flo, figlia di Shauna e di Storm, di cui le Logan non sapevano l’esistenza. A onor del vero neanche Florence era a conoscenza di questa parentela ma le Logan, grazie all’intervento e intercessione proprio di Katie, sono riuscite a farla sentire finalmente a casa.

Beautiful: Beth, Helene e Hope

Chiudono il cerchio le più grandi e la più piccola delle Logan.

Beth , prima del matrimonio Elizabeth Henderson, è la madre di Storm , Brooke , Donna e Katie e la vera matriarca della famiglia. I suoi figli hanno passato la loro vita praticamente sempre con lei. Dopo un periodo di addio tra lei e Stephen , i genitori dei Logan hanno deciso di rimettersi insieme e di passare l’uno accanto all’altra il resto del tempo che rimaneva loro. Beth, malata di Alzheimer per diversi anni, muore affogando nella piscina di Villa Forrester , dopo aver avuto uno scontro con Stephanie;

Helene Logan è la madre di Stephen e quindi nonna dei Logan. Rimasta con nuora e nipoti dopo la partenza di suo figlio, Helene ha seguito Katie e Donna a Parigi quando le due hanno deciso di passare più tempo con il padre;

è la e quindi . Rimasta con nuora e nipoti dopo la partenza di suo figlio, Helene ha seguito Katie e Donna a Parigi quando le due hanno deciso di passare più tempo con il padre; Hope Logan non ha bisogno di grandi presentazioni, visto che è protagonista assoluta delle puntate di Beautiful e lo è ormai da anni. La ragazza ha il cognome Logan perché non legalmente riconosciuta dal padre, Deacon Sharpe. Al momento della sua nascita, Deacon era il marito di sua sorella Bridget. Tra il suo papà e sua madre non c’è mai stata una vera e propria relazione sentimentale, si è trattato soprattutto di attrazione fisica, dalla quale è arrivato un frutto, ora tra i personaggi più importanti della Soap.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.