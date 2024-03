Beautiful Anticipazioni: Thomas perde il controllo. Il manichino di Hope gli parla!

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate di Beautiful Thomas darà di nuovo segni di squilibrio. Il ragazzo comincerà a immaginare che il manichino somigliante a Hope gli parli e lo spinga a riconquistare la Logan. Le cose diventeranno inquietanti. Scopriamo insieme cosa vedremo molto presto su Canale5.

Nelle prossime puntate di Beautiful vedremo Thomas perdere completamente il controllo. C’era da aspettarsi che il Forrester prima o poi avrebbe dato di nuovo segni di squilibrio soprattutto dopo averlo visto immaginare di passare momenti bollenti con Hope e ricacciarli con molta poca convinzione. Era quindi solo questione di tempo e vi anticipiamo che presto la situazione diventerà piuttosto inquietante. Il ragazzo comincerà a immaginarsi che il manichino somigliante a Hope non solo gli parli ma lo inviti persino a riconquistare la Logan e a liberarsi dei suoi nemici. Ma vediamo cosa succederà nei prossimi episodi della Soap.

Anticipazioni Beautiful: Thomas è convinto di avere una chance con Hope

Negli episodi di Beautiful che vedremo la prossima settimana, dall’11 al 16 marzo 2024, Liam abbandonerà Hope il giorno della sfilata e non parteciperà al grande successo della moglie.

La decisione di non presenziare all’evento, forse il più importante della carriera della Logan, farà precipitare le cose e farà avvicinare la ragazza a Thomas, l’unico che capisce quanto questo momento sia importante per lei. Il Forrester comincerà così a pensare che tra lui e la sua ex possa rinascere qualcosa e che finalmente possa tornare all’attacco. I due passeranno dei momenti molto teneri insieme a Douglas e Hope non potrà negare di sentirsi molto felice di avere accanto i Forrester.

Beautiful Anticipazioni: Le visioni di Thomas peggiorano

La vicinanza con Hope e la crisi che la ragazza vivrà con Liam, che ha deciso di non presenziare alla sfilata di sua moglie, darà a Thomas l’idea che le cose tra lui e la Logan possano migliorare e che forse possano tornare a essere una famiglia. Praticamente convinto di questo tornerà ad avere delle visioni sempre più frequenti di lui e Hope insieme. La cosa diventerà piuttosto inquietante quando a questi sogni a occhi aperti, si aggiungeranno le voci della bambola Hope. Il ragazzo immaginerà che il manichino con le fattezze della sua collega gli parli. Inizialmente non darà retta a quello che sta succedendo e cercherà di riprendersi e di rimettere in ordine le idee. Poi però le cose peggioreranno.

Trame e Anticipazioni Beautiful: La bambola Hope parla a Thomas

Thomas comincerà a sentire sempre più spesso la voce del manichino Hope e, dopo aver cercato di ricacciare questo pensiero per diversi giorni, il ragazzo si troverà non solo ad ascoltarle ma anche a dar retta a quello che dirà. La bambola gli darà consigli su come comportarsi con la Logan e su come tornare all’attacco con lei, liberandosi dei suoi nemici. Sarà chiaro che il Forrester abbia perso il controllo della sua mente e che la pazzia, ormai una brutta piega nella sua vita, sia tornata a bussare. Insomma il figlio di Ridge tornerà a essere il ragazzo squilibrato di un tempo ma soprattutto costituirà di nuovo un pericolo per le persone che gli stanno accanto, Hope in primis.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.