Beautiful Anticipazioni: Quinn tradita! Eric sta passando le notti con un'altra donna. Ecco chi è...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Soap di Canale5 Beautiful ci rivelano che molto presto scopriremo che i timori di Quinn saranno più che fondati. La Fuller si sente trascurata e ha paura che suo marito non si fidi più di lei o che, ancora peggio, non la ami più. E in effetti sembra proprio così, visto che Eric sta sta passando le notti con un'altra donna.

I timori di Quinn si riveleranno più fondati che mai. Nelle scorse puntate di Beautiful abbiamo visto la Fuller molto spaventata dal comportamento freddo e distaccato di Eric nei suoi confronti. La donna ha rivelato a Carter, in ansia per lei, che la sua vita matrimoniale non è mai tornata quella di una volta e che l'affinità sessuale con il suo amato consorte, non è mai ripresa. A tutto questo ci sarà una spiegazione, che emergerà nei prossimi episodi della Soap di Canale5 e che vedrà il Forrester impegnatissimo – a letto – con un'altra donna.

Anticipazioni Beautiful: I timori di Quinn sono fondati

Nelle scorse puntate di Beautiful abbiamo assistito a una conversazione molto tenera tra Carter e Quinn, in cui il Walton ha confessato alla Fuller di amarla ancora. La designer di gioielli ha approfittato della situazione per confidarsi con il suo ex amante e per dirgli che tra lei ed Eric – dopo il loro tradimento – non è più tornato nulla come prima. Nelle prossime puntate della Soap, Quinn ribadirà all'avvocato di essere molto preoccupata e di vedere suo marito fin troppo impegnato con il lavoro e con le sue attività extra, tanto da trascurarla e da non stare insieme a lei. Si dirà convinta che il Forrester non si fidi più di lei e che, visto quanto successo, non abbia più molto interesse nei suoi confronti. E i suoi timori avranno purtroppo fondamento.

Beautiful Anticipazioni: Eric va a letto con Donna

Quinn rivelerà a Carter che Eric non passa più tempo insieme a lei e che la loro vita sessuale – che già aveva problemi prima – si è completamente azzerata. L'avvocato la rassicurerà e si dirà convinto che suo marito la ami e la rispetti e che abbia bisogno ancora di tempo. Peccato che entrambi ignorino che il Forrester sia bello arzillo... ma con un'altra donna. Si scoprirà che lo stilista sta andando a letto con Donna Logan, la persona che ha risvegliato in lui il desiderio e l'unica in grado di risolvere i suoi problemi di impotenza. I due amanti hanno giurato di non dire nulla a Quinn e di mantenere il segreto sulla loro relazione sessuale e saranno convinti che la cosa rimarrà tra loro.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Eric e Donna scoperti. Ecco da chi...

Eric e Donna saranno convinti che la loro relazione – che si illuderanno sia solo sessuale – possa rimanere un segreto per sempre. Il Forrester non avrà alcuna intenzione di divorziare da Quinn e la Logan sarà contenta di passare quel tempo con il suo “orsacchiotto”. Anche se sarà evidente – e lo è sempre stato – che i due siano ancora innamorati l'uno dell'altra e che forse siano davvero fatti per stare insieme, nessuno vorrà uscire allo scoperto e rompere un equilibrio, che continua a far soffrire Quinn e pure Carter. Ma le bugie a casa Forrester durano un soffio e non bisognerà aspettare tanto per vedere Hope beccare sua zia ed Eric insieme, in atteggiamenti molto poco fraintendibili. La giovane prometterà di mantenere questo segreto ma i due amanti capiranno presto di non poter continuare così e di dover per forza uscire allo scoperto.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.