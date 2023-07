Beautiful, Anticipazioni Puntate dal 17 al 23 luglio 2023: ecco cosa succederà nella Soap tra due settimane

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 17 al 23 luglio 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Nelle prossime puntate di Beautiful, quelle che andranno in onda tra due settimane – dal 17 al 23 luglio 2023 – la verità su Sheila sarà sulla bocca di tutti. Dopo che Steffy avrà finalmente avuto la sua vendetta e fatto arrestare la Carter, Ridge potrà rivelare a tutta la sua famiglia cosa ha combinato la malefica rossa. Brooke verrà quindi informata che a farla bere è stata la nemica numero uno dei Forrester e che tutto quello che di male è successo, è stato per causa sua. La Logan potrà quindi sperare che suo marito torni a casa ma lo stilista, per rispetto di Taylor, deciderà di prendersi del tempo e di trasferirsi a casa di Eric. Vediamo nel dettaglio e per punti cosa accadrà.

Anticipazioni Beautiful: Ridge corre da Brooke. Che ne sarà di Taylor?

Nelle puntate di Beautiful dal 10 al 16 luglio 2023, Steffy si prenderà la sua vendetta contro Sheila e la farà arrestare. La ragazza farà giustizia così come riuscirà a far luce, indirettamente, sul mistero della notte di Capodanno. Ridge, così come Taylor, saranno sconvolti dallo scoprire che Brooke è stata coinvolta in un gioco perverso e maligno e la Hayes, una volta che la Carter sarà portata via in manette, consiglierà allo stilista di raggiungere sua moglie e di rivelarle quello che è successo. Ridge sarà molto grato alla donna – così come a sua figlia – per averlo spinto a dare di persona questa notizia a Brooke e Steffy e Taylor rimarranno così sole nella grande casa a Malibu, a leccarsi le ferite. Ridge sconvolgerà però tutti, decidendo di non tornare a casa dalla consorte... almeno non per ora.

Anticipazioni Beautiful: Hope spererà che sua madre si riconcili con Ridge

Ridge deciderà di trasferirsi a casa di Eric e Brooke dovrà lasciarlo andare. La bionda informerà Hope e la ragazza, nelle puntate di Beautiful dal 17 al 23 luglio 2023, racconterà tutto a Deacon e suo padre, che fino a ora ha creduto nella buona fede di Sheila, sarà molto deluso. Brooke invece andrà in prigione da Sheila, per prendersi una piccola rivincita personale. Lo scontro tra le due sarà terribile e la Carter giurerà di tornare molto presto a tormentarla; né lei, né Ridge e nemmeno Steffy si libereranno di lei.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Taylor e Ridge interrogano Thomas

Taylor intanto continuerà a supportare le decisioni di Ridge e non se la prenderà con lui per il fatto che abbia deciso di trasferirsi da Eric; anzi capirà il perché lo faccia e sarà sempre pronta a supportarlo. I due dovranno però affrontare una questione piuttosto spinosa, ovvero capire perché Thomas abbia mantenuto un segreto così importante e che si è rivelato molto pericoloso per sua sorella. Il ragazzo, messo sotto torchio, si scuserà e si sentirà persino in colpa per quello che è successo a Steffy e Finn. Il giovane Forrester si sarà messo nuovamente in una situazione complessa e più grande di lui.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.