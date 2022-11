Beautiful Anticipazioni: Le Trame delle Puntate della Soap in onda tra due settimane, dal 14 al 19 novembre 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, la soap americana in onda su Canale 5, che vedremo tra due settimane. Ecco le Trame degli episodi.

Il triangolo amoroso tra Eric, Quinn e Carter è destinato a complicarsi. Le Anticipazioni di Beautiful per le puntate dal 14 al 19 ottobre 2022 ci rivelano che il Forrester senior non cambierà idea e spingerà sua moglie tra le braccia dell'aitante Walton. La Fuller finirà per assecondare gli strani desideri del marito ma Brooke, Ridge e persino Katie saranno in agguato. Le sorelle Logan e lo stilista capiranno che qualcosa non va e cercheranno di indagare a fondo. Ridge deciderà persino di sguinzagliare Justin e di ordinargli di pedinare Quinn, affinché il suo nuovo alleato scopra cosa stanno nascondendo. Intanto Paris deciderà di lasciare la casa sulla scogliera, dopo aver iniziato a fantasticare di baciare Finn. La sua presenza a casa di Steffy e del suo bel consorte sta diventando pericolosa per tutti.

Anticipazioni Beautiful: Eric spinge Quinn a fare sesso con Carter

Le Anticipazioni di Beautiful dal 7 al 12 novembre 2022, ci hanno già rivelato che Eric rivelerà a Quinn di aver trovato una soluzione al loro problema sessuale. La Fuller farà sesso con Carter e tutti saranno felici e contenti. Il capostipite della famiglia di designer di Los Angeles crederà di rendere contenta e soddisfatta la sua amata consorte, permettendole di trastullarsi con il Walton, mentre lui rimarrà al suo fianco, come marito fedele e impotente. Ma questa relazione aperta potrebbe trasformarsi in un boomerang incontrollato. Le Anticipazioni di Beautiful dal 14 al 19 novembre 2022 ci dicono che Quinn, dopo aver cercato di far cambiare idea al consorte, finirà per cedere alle sue richieste e tornerà tra le lenzuola bollenti dell'avvocato, con cui si era già consolata e che ha scoperto di amare. E i due amanti, con il beneplacito di Eric Forrester, non riusciranno più a frenare la loro passione. Peccato che qualcuno si accorga che le cose, a Villa Forrester, hanno preso una piega preoccupante.

Beautiful Anticipazioni: Katie sospetta che Eric stia nascondendo qualcosa

Il ritorno di Quinn a Villa Forrester non è piaciuto a nessuno; forse solo Wyatt ha approvato il ritorno di sua madre da suo marito. Oltre a Brooke e Ridge, che hanno già dimostrato a Eric di non essere per nulla d'accordo con la sua scelta di riprovarci con la Fuller, anche Katie si unirà al gruppo degli anti-Quinn. Le Anticipazioni di Beautiful dal 14 al 19 novembre 2022, ci rivelano che la piccola Logan si presenterà alla Villa per sapere come stia il suo ex e per capire le ragioni che lo hanno spinto a dare una seconda possibilità al suo matrimonio. L'ex moglie di Bill troverà però il Forrester solo a casa e la cosa non le piacerà per nulla. Perché Eric non si sta godendo la serata con la sua mogliettina, con cui ha appena ricucito i rapporti? Qualcosa non torna e Katie si accorgerà che lo stilista sembra essere molto scosso e molto triste. Il padre di Ridge, commosso dal suo interesse, finirà per lasciarsi sfuggire qualcosa e a Katie si accenderà la lampadina: i coniugi Forrester hanno un problema in camera da letto!

Trame e Anticipazioni Beautiful: Ridge sguinzaglia Justin. Vuole scoprire cosa nasconda Quinn

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nelle puntate della Soap, che andranno in onda tra due settimane – precisamente dal 14 al 19 novembre 2022 – Katie informerà immediatamente Ridge e Brooke dei suoi sospetti e riferirà loro di aver trovato il Forrester a casa da solo. Questo dettaglio sarà stato notato pure dai coniugi Forrester junior e la cosa sembrerà ancora più strana quando i tre si confronteranno sulle dichiarazioni di Eric. Lo stilista rivelerà a tutti che Quinn passerà la serata fuori ma di comune accordo; dirà che lui e sua moglie hanno trovato il giusto compromesso per la loro coppia e saranno felici. Katie confesserà alla sorella di sospettare che tra i due ci siano dei problemi sessuali e che Eric possa sentirsi in difetto – per via dell'età – rispetto a Carter e prometterà di vederci più chiaro, nel suo secondo faccia a faccia con il Forrester, che avverrà quella sera stessa. Ma più lesto di lei sarà Ridge. Convinto che suo padre di stia mettendo di nuovo nei guai e che Quinn gli stia giocando un altro tiro mancino dei suoi, sguinzaglierà Justin – che gli ha promesso alleanza e che gli deve un favore, visto che Thomas non ha sporto denuncia contro di lui – affinché l'avvocato pedini la Fuller e scopra tutti i suoi segreti. E quello che il Barber gli riferirà, gli farà accapponare la pelle.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Paris deve lasciare casa di Finn e Steffy

Mentre tra Villa Forrester, il loft di Carter e la Forrester Creations, si consumeranno trame passionali, nella casa sulla scogliera Paris dovrà prendere una decisione molto importante. Le Anticipazioni di Beautiful dal 14 al 19 novembre 2022, ci rivelano che la ragazza non riuscirà a stare lontano da Finn e si troverà non solo a consolarlo ancora una volta – sempre per la questione di Sheila – ma finirà anche per iniziare a fantasticare su loro due. La giovane immaginerà di baciare il bel medico e arriverà persino a pensare che lui la preferisca a sua moglie. Simili sogni la metteranno in guardia e le faranno pensare di doversi immediatamente mettere a riparo, prima di combinare qualche pasticcio. Deciderà quindi di informare i suoi ospiti di aver trovato un alloggio e di essere pronta ad andarsene. Farà velocemente le valigie e si allontanerà dalle tentazioni. Ma Steffy sarà davvero al sicuro ora? E il suo nemico rimarrà solo Sheila Carter? Staremo a vedere!

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.