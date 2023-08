Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Ridge uccide Sheila?

Anticipazioni TV

Gli spoiler americani ci lasciano senza fiato. Secondo alcune voci, la vita di Sheila sarebbe in pericolo e stavolta a volersi liberare di lei, definitivamente, sarebbe Ridge. Ma cosa succederà nelle prossime puntate della Soap, in onda negli Stati Uniti e presto in arrivo anche in Italia, su Canale5? Scopriamolo insieme.

E se Sheila fosse uccisa? Se la Carter, dopo aver imbrogliato tutti, fosse lei stessa vittima dei suoi sporchi giochi? Le anticipazioni americane di Beautiful, o meglio alcuni spoiler della Soap, ci hanno fatto sospettare che la malefica rossa sia destinata a una brutta fine e che il colpevole di questo possa essere Ridge. Ma cosa potrebbe succedere nelle prossime puntate? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy si trasferisce a casa di Eric, Ridge furioso

Cominciamo a fare qualche ipotesi su come potrebbero andare le cose nelle prossime puntate di Beautiful. Le anticipazioni americane della Soap ci rivelano che Steffy è andata via di casa, abbandonando Finn e trovando rifugio a casa di Eric. La Forrester ha pensato di rintanarsi dal nonno, dopo le guardie del corpo potranno proteggerla sia da Sheila che da Finn. La ragazza non ha potuto sopportare che suo marito abbia difeso la madre dopo quello che è successo a Kelly e, dopo aver visto il video di Liam, si è convinta che il consorte abbia perso la testa. È quindi sicura di dovergli stare lontano e di doversi addirittura tutelare e proteggere da lui. Una decisione che ha lasciato Liam senza parole e che, sicuramente, farà infuriare Ridge. Il Forrester, che ancora abita da suo padre, potrebbe decidere di intervenire, per salvare la figlia.

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge pronto a proteggere Steffy a ogni costo

Sebbene Ridge e Brooke abbiano fatto pace e sia tornato il sereno tra loro, i due non abitano ancora sotto lo stesso tetto. Il Forrester ha ancora tutte le sue cose a casa del padre, dove si è appena trasferita Steffy. Lo stilista scoprirà quindi molto presto tutto quello che ha combinato Finn alle spalle della figlia e vorrà senza dubbio prendere le difese della sua bambina. Dopo quello che le è capitato in passato e sempre per colpa di Sheila, Ridge non potrà permettere che Steffy corra altri rischi ed è probabile che voglia mettere lui stesso un punto alla faccenda. Possibile dunque che decida di affrontare personalmente la rossa, per regolare i conti con lei una volta per tutte.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Ridge uccide Sheila?

Ridge potrebbe affrontare Sheila e potrebbe persino perdere la testa e arrivare a ucciderla. Il Forrester ha con lei un conto in sospeso e sarebbe portato a compiere qualche nefandezza, per proteggere la sua amata bambina. Insomma, Ridge potrebbe uccidere Sheila e potrebbe persino farla franca. Si tratta di un’ipotesi che dovrà essere confermata ma gli spoiler di Beautiful, ci rivelano che il destino di Sheila Carter è in qualche modo segnato. La donna potrebbe persino essere uccisa da Finn, deciso magari a riconquistare la moglie e a dimostrarle di non volere sua madre accanto oppure finire in qualche altro guaio. La sua vita sarebbe destinata a finire e forse Ridge sarà comunque coinvolto in questa faccenda dalle tinte fosche e vendicative.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.