Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Deacon aiuterà Steffy a liberarsi di Sheila?

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Deacon consiglierà a Sheila di tenersi lontana da Steffy e Finn. Lo Sharpe finirà per mettersi nei guai oppure convincerà la Carter a farsi da parte e lasciare la Forrester in pace?

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Deacon potrebbe diventare un inaspettato alleato per Steffy. Lo Sharpe consiglierà alla Carter di farsi da parte e di non intromettersi più nella vita dei Forrester. Ma cosa succederà? Perché il padre di Hope ha preso le difese della figlia di Ridge? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy furiosa contro Finn

Come era prevedibile, Steffy si è infuriata con Finn per aver messo in pericolo Kelly distraendosi ma anche per aver parlato e permesso a Sheila di avvicinarsi a lui. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che nelle scorse puntate, la Forrester ha avuto uno scontro violentissimo con il marito e ha scoperto che il suo consorte non è per nulla dispiaciuto di aver incontrato la Carter e anzi le è molto grato per aver salvato la loro bambina. Steffy, che non crede nella redenzione della perfida rossa, ha urlato contro il bel dottore e ha perso completamente la testa quando lui, convinto di dover essere grato a sua madre, le ha chiesto di dare una tregua a Sheila e di permettersi, almeno stavolta, di credere che lei possa aver fatto loro del bene. Una dichiarazione che per Steffy corrisponde a un tradimento del loro patto e che, ve lo anticipiamo, la porterà probabilmente a prendere una decisione, che troverà in Liam un valido sostenitore.

Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila convinta di aver guadagnato un posto nella famiglia di Finn

Mentre a Malibù si è consumato uno scontro che attendevamo da giorni, a casa di Deacon, Sheila ha raccontato tutto al suo amico speciale. La Carter è stata felicissima di sentirsi chiamare “mamma” e di vedere negli occhi di suo figlio, una gratitudine e un amore, che fino a ora non aveva mai scorto e che non vedeva l’ora di scatenare. La donna si è convinta e lo rimarrà ancora, che il suo bambino abbia finalmente aperto il suo cuore a lei ma Deacon la riporterà duramente alla realtà, con una dichiarazione e un consiglio spiazzanti.

Trame e Anticipazioni Beautiful Americane: Deacon consiglia a Sheila di lasciare in pace Steffy e Finn

Deacon è molto felice del rilascio di Sheila e del fatto che la donna sembra aver messo da parte il suo risentimento per Steffy, tanto da salvare Kelly dall’annegamento. Lo Sharpe ha però paura che la donna ricada nei vecchi vizi e che finisca per ritrovarsi a fare qualcosa di estremamente eccentrico, come già successo. Nelle puntate della Soap, andate in onda negli Stati Uniti, prima del fine settimana, il padre di Hope ha consigliato alla sua amica di lasciare in pace Steffy e la sua famiglia, sicuro che la ragazza – nonostante il suo bel gesto – non riuscirà mai a perdonarla e ad accettarla. Un consiglio che ha fatto rabbrividire la rossa e che potrebbe farla diventare persino violenta con lo Sharpe.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.