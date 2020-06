Beautiful Anticipazioni dall'8 al 13 giugno 2020: Ridge appoggia Thomas, Brooke è sconvolta!

Anticipazioni TV

Anticipazioni delle Trame della Soap Beautiful per le Puntate in onda dall'8 al 13 giugno 2020 rivelano che Thomas troverà un inaspettato alleato...

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della soap Beautiful per le puntate in onda dall'8 al 13 giugno 2020 su Canale 5 sempre a partire dalle 13.40

Trame di Beautiful per la settimana dall'8 al 13 giugno 2020

Puntata in onda Lunedì 8 giugno 2020

Hope rivela a Brooke di voler lasciare Liam, e sua madre tenta di farla riflettere. Ridge intanto, ricorda a Thomas che Hope ama suo marito Liam e consiglia al figlio di muoversi con cautela: in questo momento Hope è ancora troppo fragile e confusa

Puntata in onda Martedì 9 giugno 2020

Liam è distrutto, ma anche furioso, in particolare con Thomas, che è convinto abbia manipolato la povera Hope, approfittando del legame che si è creato tra la Logan e il piccolo Douglas. Liam infatti, informa Steffy che Hope ha deciso di lasciarlo, e poi si "congratula" con Thomas per essere riuscito a rovinare il suo matrimonio.

Puntata in onda Mercoledì 10 giugno 2020

Dopo essersi confrontato con suo figlio Ridge ha riflettuto sulla situazione ed è giunto alla conclusione che Hope e Thomas potrebbero funzionare insieme. Senza timori ammette anche a Brooke di aver cambiato idea e di aver capito il punto di vista di Thomas. Il Forrester Senior si mostrerà solidale con suo figlio.

Episodio in onda Giovedì 11 giugno 2020

Ridge ormai appoggia totalmente Thomas, convinto anche lui che Hope debba lasciare Liam. Il Forrester ha pesato bene i vantaggi che entrambi i ragazzi potrebbero trarre da una relazione. Brooke però non è d’accordo, anzi, è davvero sconvolta dalla scelta del marito di supportare la corte spietata e distruttiva di Thomas.

Episodio in onda Venerdì 12 giugno 2020

Hope discute con Steffy riguardo alla scelta di lasciare Liam affinché possa dedicarsi completamente alle figlie. Steffy è dispiaciuta per Hope e le chiede di ripensarci. Per quanto la ragazza speri in un ritorno di Liam, sa benissimo quanto lo Spencer ami la sorellastra e non vuole che i due soffrano per una scelta fatta con la mente e non con il cuore.

Episodio in onda Sabato 13 giugno 2020

Nonostante Steffy cerchi di convincere Hope a non rinunciare a suo marito, la Logan ha già preso la sua decisione: convinto Liam a divorziare, da ora in poi Kelly e Phoebe avranno un padre a tempo pieno e lei potrà stare con il piccolo Douglas. Ha promesso al bambino di essere la sua mamma e manterrà la promessa, crescerà Douglas insieme a Thomas anche se non lo ama.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.