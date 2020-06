Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame delle Anticipazioni di Beautiful e il Riassunto della puntata di venerdì 12 giugno. Ecco cosa succede nell'Episodio della Soap in onda su Canale5.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful della puntata di venerdì 12 giugno 2020. Nelle Trame dell'Episodio della Soap, in onda su Canale5 alle 13.40, vedremo Hope e Steffy a confronto. La Logan ribadirà alla sua sorellastra la sua intenzione di lasciare Liam libero di stare con lei e con le piccole Kelly e Phoebe. Steffy è dispiaciuta e cerca di farle cambiare idea nonostante abbia sempre la speranza che lo Spencer torni da lei. Ma vediamo cosa succederà domani.

Anticipazioni Beautiful: Hope rinuncia per sempre a Liam

La decisione è ormai presa: Hope divorzierà da Liam. La Logan è sicura che questa sia la scelta giusta da fare sia per lei che per suo marito. Hope si è infatti convinta di non poter rendere padre il suo amato Spencer e prima che possa farlo soffrire, taglierà i ponti con lui. È una bella vittoria per Thomas, che da tempo sta architettando un piano per conquistare il cuore della sua “sorellastra” e sta usando Douglas come pedina di scambio. La bella figlia di Brooke, senza accorgersi, sta per cadere in una pericolosa trappola da cui sarà difficile uscire.

Hope affida Liam a Steffy nelle Anticipazioni di Beautiful del 12 giugno 2020

Steffy è tornata a Los Angeles e una volta a casa, ha scoperto che tra Liam e Hope c'è aria di crisi. La ragazza è molto sorpresa di come stanno andando le cose ed è preoccupata che sia la sua sorellastra che il suo ex marito possano soffrire. Dopo la visita di Liam, Steffy accoglie nella sua villa sulla scogliera, Hope. Le due ragazze si raccontano quanto accaduto durante il periodo di assenza della Forrester e discutono sul fatto che Liam debba dedicarsi completamente alle sue figlie e lasciare casa Logan. Hope affida così il suo adorato compagno nelle mani di quella che un tempo era la sua peggiore nemica.

Beautiful Anticipazioni: Steffy cerca di far cambiare idea a Hope

Steffy è sconvolta dalla sorpresa che ha trovato al suo ritorno a casa. In cuor suo ha sempre sperato che Liam tornasse da lei ma non avrebbe mai pensato potesse capitare così presto e soprattutto non in questo modo. La ragazza cerca di convincere Hope a cambiare idea ma la Logan sembra proprio convinta della scelta che ha fatto. Liam dovrà tornare dalle sue bambine mentre lei si occuperà del piccolo Douglas, desideroso di avere una mamma.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dall'8 al 13 giugno 2020

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.