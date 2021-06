Beautiful Anticipazioni dal 7 al 12 giugno 2021: Douglas sposa Liam e Hope, unica testimone Beth!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 7 al 12 giugno 2021. Ecco il Riassunto di cosa accadrà negli Episodi di questa settimana.

Puntata in onda Lunedì 7 giugno 2021

Tutti voltano le spalle a Thomas per aver lasciato Zoe all'altare. E lui, solo e distrutto, fa perdere le sue tracce. Liam e Hope assicurano a Douglas che rimarranno al suo fianco.

Puntata in onda Martedì 8 giugno 2021

Brooke confessa a Hope di essersi preoccupata nel vederla pronta a sposare Thomas. Liam, con la complicità del piccolo Douglas, chiede a Hope di sposarlo.

Puntata in onda Mercoledì 9 giugno 2021

Ridge si scusa con Brooke per non averle dato ascolto in merito a Thomas. Bill chiama Brooke ricordandole il loro bacio, ma Brooke chiude in fretta la telefonata.

Puntata in onda Giovedì 10 giugno 2021

Tra ricordi e tanto amore per la nuova famiglia, Hope e Liam si sposano in casa, e Douglas celebra il loro matrimonio. Unica testimone: Beth.

Puntata in onda Venerdì 11 giugno 2021

Wyatt ormai vive con Sally. Lei, però, si rifiuta di rivelargli la verità sulla sua salute e cerca anche di evitare un confronto con la dottoressa Escobar, che la cerca con insistenza.

Puntata in onda Sabato 12 giugno 2021

Katie e Brooke sono felici d come siano andate le cose per Hope e Liam. Brooke, però, è ancora un po' tesa, nasconde infatti un segreto a Katie: ha baciato suo marito Bill.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.