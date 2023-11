Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy e Thomas scoprono la verità su Eric. Alla Forrester c'è grande commozione!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Steffy e Thomas hanno scoperto della malattia del nonno. I due ragazzi sono commossi e preoccupati per le sorti del nonno. Riusciranno a tenere questo segreto? Scopriamo cosa sta succedendo nelle puntate della Soap in onda negli Stati Uniti e presto in onda su Canale5

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che il segreto di Eric è stato rivelato anche a Steffy e Thomas. Sembra un controsenso parlare di segreto ma non è così, visto che il Forrester senior è convinto e continuerà a esserlo, che nessuno sia al corrente della sua malattia, tranne Donna. Ma ora i suoi nipoti hanno scoperto quello che gli sta succedendo e, in comune accordo con Ridge e Brooke, hanno promesso di fingere di non sapere. Ma riusciranno a tenersi tutto dentro?

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy e Thomas informati delle condizioni di Eric

Ridge ha lasciato la direzione della Forrester Creations per restituire a suo padre il suo ufficio e la leadership dell’azienda. Sappiamo la verità dietro questa decisione e siamo purtroppo al corrente che Eric sta per morire e che suo figlio, per renderlo felice un’ultima volta, ha finto di aver perso la sfida di moda e ha fatto un passo indietro. Ridge ha però deciso di non tenere i suoi figli all’oscuro di quello che sta succedendo tra le mura della loro casa. Ha così chiamato Thomas e Steffy, per informarli che il loro nonno ha perso la guerra sulla passerella ma che gli faranno credere, tutti, che abbia vinto, perché sta morendo.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy e Thomas gelati dalle notizie su Eric

Steffy e Thomas hanno scoperto che il loro nonno, il loro adorato faro, si sta spegnendo e che purtroppo non c’è nulla da fare per lui. La puntata – andata in onda sulla CBS – è stata molto commovente. I fratelli Forrester, colpiti da quanto scoperto, hanno condiviso un momento molto dolce e delicato con Eric e si sono stretti a lui, senza rivelargli di essere al corrente della sua malattia. Questa omissione però, potrebbe non durare a lungo. I ragazzi, distrutti da quello che sta succedendo al loro nonnino, potrebbero spronarlo a combattere e quindi rivelargli di sapere tutto.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Donna confessa a Hope la verità su Eric

La verità su Eric è stata raccontata anche a Hope. Brooke ha permesso a Donna di dire alla figlia quello che sta accadendo al compagno e di informare quindi anche lei, del grande segreto del Forrester. La piccola Logan ha il cuore spezzato, esattamente come Thomas e Steffy e ha promesso di non farsi sfuggire nulla con il Forrester. Ma siamo sicuri che tutto questo silenzio e l’immancabile sostegno che tutti daranno a Eric, non faccia insospettire lo stilista?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.