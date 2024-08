Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila scende in campo per indagare sulla morte di Tom e Hollis

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Sheila ha cominciato a indagare sulle morti di Tom e Hollis. La Carter, dopo essere stata rilasciata, ha deciso di capire cosa sia successo ai suoi due amici, per la cui morte è stata interrogata. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Sheila vuole vederci chiaro e stavolta è intenzionata a scoprire tutta la verità. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la Carter è determinata a capire chi abbia ucciso Tom e Hollis, della cui morte ha dovuto rispondere in prima persona. Infastidita dal fatto di essere stata interrogata e tenuta al fresco per qualche giorno, la rossa ha deciso di scendere in campo non solo per dimostrare di essere innocente ma anche per farla pagare a chi, sicuramente apposta, l’ha incastrata. E stavolta tutti le dovranno delle scuse.

Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila torna a casa da Deacon

Sheila è stata incastrata. La Carter ha dovuto passare alcuni giorni in cella, con l’accusa di aver ucciso Tom e Hollis. Stavolta però la donna sembra davvero innocente e non pare abbia commesso i due omicidi. Tutti le hanno però puntato il dito contro, persino Finn, che ha creduto che lei potesse essere colpevole e non ha impedito che Baker la portasse in prigione. Nella rossa si è quindi fatto largo un desiderio di rivincita ma soprattutto ha cominciato a dare retta a Deacon, che già da tempo crede che i suoi amici siano stati assassinati e che la loro scomparsa non sia accidentale. Il padre di Hope è certo che qualcuno volesse fare fuori i due uomini per un qualche motivo e pure Sheila ora ne è certa.

Anticipazioni Americane Beautiful: Sheila racconta a Deacon dello zaino di Tom

Uscita di prigione, Sheila ha deciso di vederci chiaro in questa assurda faccenda per cui è finita al fresco. Stavolta è innocente e lo dimostrerà a tutti, Finn per primo. La rossa non intende lasciare nulla di intentato e ha preso a cuore la faccenda, soprattutto perché a morire sono state due persone a lei care. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la rossa ha raccontato a Deacon di aver parlato con Hollis, poco prima della sua morte e di averlo ascoltato mentre le parlava di uno strano ritrovamento fatto nello zaino di Tom. Spaventata di trovarci della droga e decisa a non averci nulla a che fare, la rossa ha scelto di non dare retta al barista e di lasciarlo solo con i suoi pensieri ma visto come si sono evolute le cose, avrebbe forse fatto meglio a rimanere ad ascoltarlo.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Sheila pronta a scoprire cosa sia successo a Tom e Hollis

Sheila ha raccontato a Deacon di aver ignorato i sospetti di Hollis e di essersi pentita di non avergli dato retta. Sicuramente nello zaino c’era la chiave dei due omicidi e ora purtroppo nessuno sa dove possa essere finito. La Carter ignora che proprio in quel momento Luna lo trovi nel suo ex appartamento e scopra le lettere che Tom aveva scritto a sua madre. Ignara di tutto questo, ha deciso di rimboccarsi le maniche e di mettersi alla ricerca dell’assassino a piede libero, che ha fatto in modo che lei fosse incastrata. Insomma la Carter è pronta a farla pagare a chi ha ucciso i suoi amici ma che ha anche pensato di farla franca, facendo accusare lei. E come lo Sharpe è certa che ci sia del marcio in tutta questa storia, diventata giorno dopo giorno sempre più terrificante.

E con Sheila all’attacco, non solo Deacon avrà una mano in più per indagare ma i due potrebbero essere aiutati persino da Katie, che – come vi abbiamo già rivelato – non si fida neanche un po’ di Poppy ed è decisa a scoprire cosa la donna nasconda.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.