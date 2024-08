Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge furioso contro Hope. Brooke stavolta non riuscirà a proteggere la figlia

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che il bacio di Hope ha Finn ha scatenato la rabbia di Ridge. Il Forrester potrebbe decidere di schierarsi dalla parte di Steffy e dichiararle guerra. Scopriamo cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto su Canale5.

Hope ha combinato un vero disastro e stavolta ha scatenato l’ira di Ridge. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che il Forrester ha dato di matto, deluso e rammaricato del comportamento della figliastra, che ha fatto soffrire sua figlia. Lo stilista, forse preso anche dai sensi di colpa per quello che sta succedendo in azienda, non sembra disposto a perdonare la figliastra e questa volta non ha trattenuto la sua rabbia nemmeno davanti a Brooke. Ma vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto in arrivo anche su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge furioso contro Hope

Hope ha baciato Finn e stavolta non è stato un sogno. La ragazza ha davvero realizzato le sue fantasie e, in preda ai fumi dell’alcol, ha approfittato di un momento di distrazione di Steffy, per stampare le sue labbra sul marito della sorellastra. La ragazza ha informato Brooke di tutto, consapevole che il bel dottore avrebbe fatto lo stesso con sua moglie e che quindi presto tutta la sua famiglia ne sarebbe venuta a conoscenza.

Brooke non ha potuto purtroppo tenere a lungo il segreto su sua figlia, consapevole che suo marito lo sarebbe presto venuto a sapere da sua figlia Steffy, furente e delusa dall’ennesimo triangolo amoroso con la sua sorellastra. Peccato che la Logan senior si sia ritrovata a confessarlo non solo davanti a Ridge ma anche davanti a Taylor, appena tornata a Los Angeles e reduce da una conversazione piuttosto importante con il suo ex consorte, riguardante proprio la loro figlia e il suo traballante stato d’animo a seguito delle ultime decisioni prese dal padre sull’azienda che gestiscono insieme.

Ridge non ha sopportato una tale rivelazione e si è immediatamente scaldato. Hope stavolta ha esagerato e lo ha fatto nel momento meno opportuno, ovvero quando la Forrester Creations stava per risolvere tutti i suoi problemi – causati dal flop della Hope fort the Future – e quando Steffy stava persino per accettare il ritorno di Brooke in azienda e il suo nuovo e prossimo ruolo di Co-Ceo.

Anticipazioni Americane Beautiful: Ridge non può perdonare Hope, non stavolta

Nelle puntate americane di Beautiful, Steffy ha rivelato al padre di soffrire ancora per il passato e di essere ancora parecchio delusa da come si sono svolte le cose nella sua vita e nella sua famiglia. Il flusso di coscienza della Forrester è scoppiato all’indomani della decisione di Ridge di lasciare la direzione della Forrester e di affidare a Brooke il compito di gestire la sua parte. Una scelta che ha scatenato in sua figlia un vero e proprio turbinio di emozioni negative, che l’hanno portata a pensare di essere stata messa di nuovo in un angolo a causa della Logan.

Steffy si è lamentata con suo padre per non essere nemmeno stata interpellata prima di prendere questa scelta e gli ha ricordato che i suoi rapporti con Brooke non sono mai e poi mai stati idilliaci. Il rancore della ragazza è ovviamente arrivato alle orecchie di Taylor che, appena tornata a Los Angeles, ha voluto immediatamente parlare con il suo ex marito e lo ha spinto a fare più attenzione quando si tratta dei sentimenti della loro bambina, ancora piuttosto colpita dalle vicende accadute tra loro. Ridge si è sentito profondamente in colpa per non aver considerato a dovere il cuore della sua rampolla ma ha anche ribadito di essere sicuro che la ragazza sia in grado di fare un passo indietro e di prendere le giuste decisioni, quando si tratta della loro azienda.

E dopo aver avuto conferma che sua figlia sa mettere da parte il rancore se si tratta del bene dell’azienda e dopo averla vista persino complimentarsi con Brooke – cosa molto rara – dopo la presentazione della sua collezione a Monte Carlo, il tradimento di Hope ha assunto un sapore molto amaro e privo di possibilità di perdono. La piccola Logan non sarà mai scusata per aver tradito la fiducia di tutti.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Ridge chiude la Hope for the Future?

Hope sembra non aver fatto bene i conti e non aver considerato il grande peso che il suo gesto avrà sulla sua famiglia e probabilmente sulla sua stessa carriera. La Logan ha forse dimenticato che sulla sua collezione c’è ancora molto da discutere e visto che le vendite non stanno progredendo, è molto probabile che presto verrà chiusa. La figlia di Brooke si è forse illusa che la scelta di tagliare la sua linea sia solo una ripicca da parte della sua sorellastra, furiosa con lei per aver sostenuto il riavvicinamento a Sheila di Finn e che non ci sia in realtà nulla di cui preoccuparsi. Ridge inizialmente le ha dato manforte, spingendo Steffy a dare ancora una chance alla linea della bionda ma ora le cose potrebbero cambiare.

Furioso contro Hope, consapevole delle perdite economiche dell’azienda ma soprattutto stanco della faida tra sua figlia e la piccola Logan, che evidentemente non sa più darsi un freno, Ridge potrebbe decidere di chiudere personalmente la Hope for the Future e non dare più alcuna chance alla figliastra. E questa volta sarebbe una scelta definitiva a cui nemmeno Brooke potrà porci rimedio. La Logan senior ha più volte cercato di proteggere sua figlia ma stavolta non solo sarà impotente ma non potrà scusare la sua bambina per aver messo in pericolo il giù precario equilibrio della loro famiglia. E a peggiorare le cose ci si metterà il fatto che Ridge, se lei si impunterà, potrebbe addirittura riavvicinarsi a Taylor, che pare essere ben più lucida in questo momento. Insomma Hope si è messa nei guai sino al collo e mamma Brooke non potrà fare nulla per aiutarla… forse!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.