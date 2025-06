Beautiful Anticipazioni Americane: Per Steffy è una scelta obbligata, Daphne deve tornare ma Carter ha paura!

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful, Steffy ha deciso di richiamare Daphne Rose per continuare il suo lavoro alla Forrester. Carter non è però per nulla felice di questa novità e potrebbe nascondere un segreto... Vediamo cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto in arrivo anche su Canale5.

Nelle puntate americane di Beautiful andate in onda sulla CBS prima della pausa del weekend, Steffy ha rivelato sia a Carter che a Hope, la necessità di tornare a pensare alla linea di profumi della Forrester. Per farlo però è necessario che Daphne torni a Los Angeles e collabori con loro in pianta stabile. Sia per il Walton che per la Logan, il ritorno della Rose non è l’ideale, visto i sentimenti che la ragazza prova per l’avvocato. Ma le necessità aziendali potrebbero avere la meglio e mettere in pericolo la storia d’amore tra la Logan e il suo nuovo affascinante fidanzato. Vediamo nel dettaglio cosa potrebbe succedere nei prossimi episodi della Soap, presto in arrivo anche su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy vuole Daphne di nuovo a Los Angeles

Hope e Carter si sono fidanzati ufficialmente e stavolta fanno sul serio. Con questa decisione Daphne ha deciso di andarsene da Los Angeles, convinta che per lei non ci sia più spazio ma anche decisa a non voler assistere all’amore tra il Walton e la Logan, che la farebbe soffrire più di quanto non stia già soffrendo. La sua partenza ha intristito Steffy che avrebbe desiderato un finale diverso per la sua amica, a prescindere dai suoi piani contro la Logan. I nuovi progetti aziendali della Forrester Creations stanno però delineando un futuro in cui la presenza di Daphne è necessaria. L’azienda ha bisogno della creatrice di profumi e deve averla in città, parte del suo organico. Steffy ne è perfettamente cosciente e nelle puntate americane di Beautiful ha fatto presente questa necessità sia a suo padre che a Hope e Carter. Visto i trascorsi, i due non hanno fatto i salti di gioia ma Hope ha dovuto dare ragione alla Forrester, sebbene non abbia piacere di rivedere la Rose davanti ai suoi occhi. Ben diversa la reazione di Carter, che ha storto il naso davanti a questa novità.

Beautiful: Hope non si oppone al ritorno di Daphne

Alla notizia che Daphne potrebbe presto tornare a Los Angeles, Carter ha storto il naso; il ragazzo è apparso molto nervoso e preoccupato e ha subito sostenuto che questo ritorno potrebbe causargli guai con Hope, che non ha mai dimenticato il suo bacio, rubato, con la Rose.

Carter ha terrore che il suo rapporto con Hope naufraghi e non può permettere che questo accada, soprattutto non dopo aver ricevuto la benedizione di Deacon. Nelle puntate americane di Beautiful, è successo anche questo. Deacon è stato informato da Hope sul suo fidanzamento con Carter e pur di vedere sua figlia felice, lo Sharpe ha deciso di mettere da parte la sua ira contro l’avvocato - che ha presto a pugni - e si è fatto promettere da lui che non prenderà in giro la sua bambina e la rispetterà. Hope è sembrata più che mai felice di tutto e poco preoccupata da Daphne. La giovane è sicuramente convinta che la pace fatta con Steffy avrà i suoi frutti e che la Forrester non spingerà la sua amica a mettersi in mezzo in faccende non sue e anzi probabilmente cercherà di proteggerla e di tutelare la sua relazione con Carter. Ma sarà davvero così? Ma soprattutto il Walton resisterà al fascino della parigina?

Beautiful: Carter non vuole Daphne a Los Angeles… sarà ancora attratto da lei?

Hope non sembra tanto preoccupata del ritorno di Daphne quanto Carter. La ragazza è sí infastidita ma niente più. Chi invece è particolarmente nervoso ed è tornato più volte sull’argomento, è il Walton. L’avvocato potrebbe nascondere ben altri sentimenti per la giovane parigina rispetto a quelli dichiarati oppure potrebbe non aver confidato a Hope che tra lui e la Rose c’è stato dell’altro, qualcosa di più di un bacio. In un nostro articolo precedente sulle anticipazioni di Beautiful, abbiamo ipotizzato che i due possano aver passato una notte d’amore, rimasta segreta ma non priva di conseguenze e che Daphne sia rimasta incinta. E sarebbe un bel colpo di scena se la produttrice di profumi tornasse con questa novità inaspettata. Carter appare sin troppo nervoso per non avere qualcos'altro da nascondere, che sia un amore mai sbocciato o che sia una passione mai rivelata. Quel che è certo è che Daphne è destinata a fare di nuovo capolino a Los Angeles e a portare dei guai nella coppia innamorata, che presto convolerà a nozze.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.