Beautiful Anticipazioni Americane: Paris aggredisce Hope e le intima di stare lontano da Thomas!

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che gli animi si scaldano alla Forrester Creations. Dopo aver sentito Hope dichiarare il suo amore a Thomas e provare a sedurlo, Paris ha deciso di attaccare la Logan e di rimetterla al suo posto. Scopriamo insieme cosa sta succedendo negli episodi della Soap presto in arrivo su Canale5.

Il ritorno di Thomas alla Forrester e la sua decisione di convolare a nozze con Paris, hanno sconvolto tutti, Hope in primis. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la Logan non si è convinta che il suo ex focoso amante sia davvero innamorato della Buckingham e sia pronto a sposarla. Per lei, la sorella di Zoe è solo un ripiego e vorrà dimostrarlo al suo ex designer. Peccato però che la futura sposina non sia d’accordo con lei e abbia preso coraggio per affrontarla e rimetterla al suo posto!

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope è convinta che Thomas la ami ancora

Thomas e Paris sono fidanzati ma la loro relazione non convince né Ridge né Hope. Entrambi sono infatti convinti che il Forrester junior si sia avvicinato alla Buckingham solo per ripicca anzi proprio per colmare il vuoto d’amore, lasciato dalla Logan. La figlia di Brooke è più che mai certa che il suo ex sia ancora innamorato di lei e che l’abbia voluta soppiantare – fin troppo velocemente – solo per vendetta. Hope ha confessato a Thomas che se solo avesse aspettato, prima o poi lei gli avrebbe detto di sì e sarebbero stati una famiglia, come lui desidera da tempo. Il suo No e lo zampino di Steffy hanno rovinato tutto e ora si rischia che le cose peggiorino più di quanto non abbiano già fatto. E visto che il designer proprio non intende rivelare la verità sulle sue scelte, tocca a lei intervenire.

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope cerca di convincere Thomas a dirle che l’ama

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Hope è tornata all’attacco di Thomas e ha cercato di fargli confessare che sta per sposare Paris solo per dimenticarla. La Logan ci è andata giù pesante e ha affermato, a gran voce, che il suo ex compagno è certamente ancora innamorato di lei e sta fingendo di non volerla più nella sua vita, solo per dare retta all’orgoglio e pure per fargliela pagare. Ora che sa quanto può essere sensuale e provocante, la bionda si è fatta avanti con lo stilista e ha tentato di sedurlo, continuando ad affermare – a gran voce – che loro potrebbero tornare a essere felici insieme e ad amarsi come facevano una volta (non troppo lontana). Thomas ha rifiutato le sue avances e si è allontanato da lei, rimanendo fedele alla sua fidanzata, di cui ha tessuto le lodi ma la cosa non è finita qui. La situazione è andata avanti con la stessa Paris, furiosa per quello che ha appena visto e sentito.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Paris aggredisce e rimette al suo posto Hope

La conversazione tra Hope e Thomas è stata ascoltata, interamente, da Paris. La ragazza ha deciso di intervenire per fermare la sua rivale, pronta a tutto per riavere il suo ex amante. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la Buckingham ha aggredito la Logan e le ha intimato di stare lontano dal suo fidanzato. Paris ha confessato di essere molto delusa dal comportamento della figlia di Brooke, che credeva essere sua amica e non capace di questi trucchetti alle sue spalle. Il comportamento di Hope non le è piaciuto e soprattutto non ha gradito che lei tentasse di sedurre il suo uomo, ora impegnato con un’altra donna, per giunta a lei in qualche modo legata. Lo scontro tra le due donne non ha risparmiato colpi bassi e desideri di vendetta ed è apparso chiaro che entrambe faranno di tutto per avere il cuore di Thomas Forrester… anche – forse – presentarsi in abito bianco al matrimonio dell’altra.

