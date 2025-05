Beautiful Anticipazioni Americane: Katie scopre il piano di Steffy ed è pronta a distruggerla?

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate americane di Beautiful Katie potrebbe dichiarare guerra a Steffy e provare a distruggerla dopo aver scoperto che è stata lei a chiamare Daphne Rose a Los Angeles. Scopriamo insieme cosa potrebbe accadere nei prossimi episodi della Soap, presto in arrivo anche su Canale5.

Katie potrebbe diventare presto la peggior nemica di Steffy. Nei prossimi episodi americani di Beautiful la Logan, dopo aver scoperto che la figlia di Ridge ha assoldato Daphne, potrebbe mettere i bastoni tra le ruote alla Forrester e scatenarle contro tutta la sua famiglia. Ma cosa potrebbe accadere? Scopriamolo insieme e vediamo cosa potremmo vedere presto anche su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Katie scopre che Daphne è stata assoldata da Steffy

Katie è sempre pronta a tutto per aiutare la sua famiglia. La Logan desidera sostenere sia le sue sorelle che sua nipote Hope, a cui è molto affezionata. È indubbio che le sorelle Logan e i loro figli siano molto uniti ed è per questo che pensiamo che la bruna potrebbe diventare un grande pericolo per Steffy. Negli episodi americani di Beautiful, andati in onda negli scorsi giorni, Katie ha origliato una conversazione tra Daphne e Zende e ha scoperto, dalle parole del Forrester, che la Rose è stata ingaggiata da Steffy. La sorella di Brooke non ha capito totalmente che tipo di piano avesse in mente la Forrester ma le è bastato poco per comprendere che la rampolla di Ridge non è senza macchia e che probabilmente ha cercato, in qualche modo, di mettere in difficoltà tutti.

Beautiful Anticipazioni: Katie intima a Daphne di andarsene

Katie ha affrontato Daphne e le ha intimato di andarsene immediatamente dalla Forrester e dalla città, lasciando in pace Carter. La Logan, come Brooke, ha intuito che la Rose vuole conquistare il cuore del Walton e che la sua presenza metterà in grande difficoltà tutti, soprattutto Hope. Ma la madre di Will ha anche capito che la presenza di Daphne a Los Angeles non è un caso; la bruna ha scoperto che la ragazza non si è presentata in azienda di sua sponte per presentare il suo nuovo profumo ma è stata chiamata da Steffy, che ha finto stupore nel vederla in città e in azienda. Insomma la sorella di Brooke ha compreso che la figlia di Ridge ha mentito e ha orchestrato qualche sordido piano, di cui vorrà conoscere i dettagli.

Katie indaga e mette nei guai Steffy, ecco cosa succederà nelle puntate americane di Beautiful

Dopo aver sentito Daphne parlare con Zende e dopo che la Rose ha deciso di non lasciare la città per nulla al mondo, Katie è partita alla carica. La Logan vuole a tutti i costi scoprire cosa ha combinato Steffy e in che modo si è accordata con la Rose. Sicura che la Forrester abbia giocato sporco, la metterà sicuro in difficoltà. Non riuscirà a metterle contro Ridge o Eric, al corrente di tutto, ma sicuramente le scatenerà contro Hope così come Brooke, che vorranno certamente vendicarsi. E sappiamo, ormai ancora di più, che le Logan unite siano molto pericolose e che Steffy dovrà guardarsi e riguardarsi le spalle dalle terribili trame che madre, figlia e zia ordiranno contro di lei per vendetta.

In realtà Katie potrebbe tornare all'attacco con Carter, decisa a salvarlo da Daphne e a convincerlo a non darle alcun tipo di speranza. Ma mentre lo farà potrebbe scoprire di essere ancora innamorata di lui. Potrebbe quindi diventare lei stessa un ostacolo all'amore tra Hope e il Walton e diventare una rivale piuttosto fastidiosa per la piccola Logan, che dovrà guardarsi le spalle da più parti.

