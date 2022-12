Beautiful Anticipazioni Americane: Douglas torna da Hope. Thomas di nuovo pazzo!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che il piccolo Douglas tornerà da Hope. Nessuno potrà più opporsi alle richieste di Brooke e Liam. Ma vediamo insieme nel dettaglio cosa succederà nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Thomas ha combinato un vero disastro e Douglas pagherà per i suoi errori... di nuovo. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la faccenda della custodia del piccolo Forrester, si risolverà nel peggiore dei modi e il bambino tornerà a casa di Hope, seppellendo – forse per sempre – qualsiasi opportunità da parte del padre, di ricostruire un rapporto con lui. Ma la colpa è solo e unicamente di Thomas, che ancora una volta ha dimostrato un'alta dose di pazzia. Ma vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo nelle puntate americane della Soap, da noi in onda su Canale5.

Anticipazioni Americane Beautiful: Tutti contro Thomas

Come vi abbiamo rivelato in alcuni nostri precedenti articoli, Steffy si è opposta al matrimonio di Ridge e Taylor dopo aver scoperto da suo nipote che Brooke non ha chiamato i servizi sociali. A farlo purtroppo è stato Thomas. La bella Forrester ha ritenuto necessario informare suo padre – Taylor ne era già al corrente – che la sua ex moglie non ha per nulla pugnalato la loro famiglia alle spalle. La ragazza ha così voluto mettere in chiaro le vere intenzioni del suo papà nei confronti della sua compagna e impedire delle nozze contratte solo per ripicca. Ridge ha rivelato a tutti di non essere per nulla convinto che risposare la sua ex moglie sia ciò che desidera ed è corso a casa della Logan, per chiederle perdono e per cercare di fare chiarezza. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che lo stilista non farà ritorno alla Villa e non procederà con le sue promesse, lasciando la Hayes abbandonata sull'altare, distrutta e delusa sia da lei stessa che da suo figlio. Ma a essere ancora più furiosa contro il Forrester junior sarà Steffy che aggredirà suo fratello, additandolo come pazzo.

Beautiful Anticipazioni Americane: Douglas torna da Hope, non può più stare con Thomas

Steffy sarà furiosa contro suo fratello e non si farà scrupolo di accusarlo di essere di nuovo ricaduto nei suoi vizi. Brooke aveva ragione e nessuno ora potrà opporsi al ritorno di Douglas a casa di Hope. Se vi ricordate, questa spirale di pazzia era cominciata quando Thomas aveva espresso il suo desiderio di riavere la custodia di suo figlio. Una decisione che sembrava aver finalmente convinto la piccola Logan, persuasa che il suo ex marito fosse davvero cambiato. Ma le cose sono andate diversamente e le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che il piccolo farà di nuovo capolino allo chalet, accompagnato da un Eric profondamente dispiaciuto dal comportamento di suo nipote. Douglas verrà accolto dalla sua mamma e da Liam con grande felicità e i due si complimenteranno con lui per aver detto di nuovo la verità e aver risolto una situazione potenzialmente dannosa per tutti, soprattutto per nonna Brooke.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Taylor abbandonata. La colpa è tutta di Thomas

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che non saranno solo Brooke, Hope e Liam a pensare che Thomas sia un pazzo e una persona pericolosa per chiunque lo frequenti. Ma anche Taylor e Steffy ne avranno abbastanza di lui. La Hayes confesserà a Brooke – che arriverà alla Villa per chiarire le cose con lei e per dirle di essere molto delusa dal suo comportamento inconsueto e falso – di doverle dare ragione. Suo figlio ha bisogno di aiuto e lei non potrà più negarlo. Steffy invece affronterà di petto suo fratello, dicendogli di essere amareggiata anzi schifata da lui, come lo è suo padre. Il Forrester junior si difenderà dando a lei la colpa di tutto ma stavolta nessuna sua difesa reggerà. Thomas è pazzo e non merita di essere ascoltato... neanche dalla sua stessa famiglia.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.