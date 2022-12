Beautiful Anticipazioni 7 dicembre 2022: Katie rivela a Brooke un importante segreto. Ridge non vuole crederci!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 7 dicembre 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale 5, Katie conferma a Brooke che Quinn ha detto la verità. Eric è davvero impotente. Ridge però continuerà a non crederci.

Lo scontro al loft di Carter si è concluso ma a Villa Forrester ci sarà il secondo round, quello decisivo. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 7 dicembre 2022 alle ore 13.45 su Canale5, mentre Ridge correrà dietro a Quinn, fuggita dal marito per informarlo di quanto successo, Brooke tornerà alla Forrestere Creations. Sarà là che incontrerà Katie, reduce da un serata molto bizzarra passata alla villa. La Logan senior racconterà alla sorellina quanto scoperto sulla Fuller e lei sarà costretta a confermare che le parole di Quinn corrispondono a verità. Stavolta la donna non ha mentito e a confermarglielo è stato Eric in persona.

Anticipazioni Beautiful: Quinn scappa a Villa Forrester per informare Eric

Ridge e Brooke hanno aggredito Quinn. I due hanno scoperto da Justin che lei e Carter continuano a frequentarsi e lo stilista, furioso, non ha voluto aspettare neanche un minuto per prendersi la sua vendetta. Il loro incontro si è però trasformato in un insieme di urla, senza controllo. Durante lo scontro, Quinn ha confessato ai due che Eric è a conoscenza di quello che sta succedendo e che è stato proprio lui a lasciarla andare da Carter. Questo perché, purtroppo, ha scoperto di essere impotente. Questa dichiarazione lascerà i due totalmente indifferenti. Né il Forrester né la Logan crederanno a una sola parola e continueranno a pensare che sia un altro imbroglio. Quinn, esausta, è quindi costretta a lasciare il loft per raggiungere la Villa e informare suo marito che ormai il loro segreto è stato scoperto.

Katie conferma a Brooke che Eric è impotente: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful del 7 dicembre 2022

Dopo che Quinn ha lasciato il loft, Ridge ha deciso di seguirla e di affrontarla alla villa, davanti a Eric. Brooke ha scelto di non andare con loro e tornerà alla Forrester Creations. Nella puntata di Beautiful del 7 dicembre 2022, vedremo la Logan entrare nel suo ufficio e trovarvi Katie piuttosto pensierosa. Brooke le racconterà di aver scoperto Carter e Quinn insieme e le confiderà che la Fuller, per proteggersi, ha inventato una scusa assurda a quanto stava succedendo: ha raccontato che Eric è impotente. Katie, reduce dall'incontro con il Forrester, non potrà fare altro che confermare alla sorella che le parole della Fuller corrispondono a verità. Stavolta non ci sono menzogne e a confermare questa situazione è stato Eric Forrester in persona, che le ha confessato di aver scoperto questi problemi mesi fa e di aver deciso di lasciare la sua amata moglie, libera di non rinunciare al sesso.

Beautiful Anticipazioni: Ridge affronta Eric e Quinn

Brooke rimarrà sorpresa dalle dichiarazioni di Katie e comincerà a immaginarsi cosa starà succedendo a Villa Forrester. Ridge ha inseguito Quinn a casa del padre e intende smascherare la Fuller... o almeno così pensa di fare. Arrivato nella grande casa si renderà conto che Eric non è per nulla arrabbiato con sua moglie, anzi sembra difenderla a spada tratta, dicendo che le sue parole corrispondono a verità. Ma Ridge continuerà a non credere a una sola parola e penserà che suo padre sia stato ingannato ancora una volta.

