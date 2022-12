Beautiful Anticipazioni 5 dicembre 2022: Justin rivela tutto a Ridge. Il Forrester ha la vittoria in mano!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 5 dicembre 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale 5, Justin racconta tutto a Ridge e il Forrester corre ad aggredire Quinn e Carter. Ora ha la vittoria in pugno!

Il momento della verità è finalmente arrivato. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata del 5 dicembre 2022 – in onda alle 13.45 su Canale5 – Justin arriverà alla Forrester Creations per informare Ridge di quanto scoperto. Il Barber racconterà di aver sorpreso Justin e Quinn insieme, in atteggiamenti intimi. È la conferma che lo stilista aspettava e lui e Brooke, furiosi come non mai, lasceranno l'ufficio per raggiungere il loft del Walton e affrontare i due amanti faccia a faccia. Tutto questo deve finire, subito!

Anticipazioni Beautiful: Quinn e Carter non convincono Justin a mantenere il silenzio

Justin sa tutto! Il Barber ha colto in flagrante Quinn e Justin e si è convinto di aver trovato le prove del tradimento della Fuller. I due hanno cercato di convincerlo che tutto questo non sta avvenendo alle spalle di Eric. Anzi il Forrester è informato dei fatti e c'è una ragione molto importante dietro a tutto: Eric ha una disfunzione erettile e ha spinto sua moglie a trovare soddisfazione in un altro uomo. Justin non ha creduto a una parola di questa confessione e nonostante le suppliche dei due amanti, è corso alla Forrester Creations dove sa che Ridge lo aspetta.

Justin rivela a Ridge di aver visto Quinn e Carter insieme: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 5 dicembre 2022

Justin arriverà alla Forrester Creations e troverà Ridge e Brooke in attesa di sue notizie. Il Barber comincerà a raccontare ai due quello che è successo e quello che ha visto. Quinn e Carter si vedono ancora e sono ancora intimi. Il legale non riuscirà però a finire il suo racconto e non potrà dire al suo mandante che Quinn gli ha rivelato un segreto scottante su suo marito. Lo stilista e sua moglie, dopo aver sentito quello che volevano, lasceranno immediatamente lo studio per correre al loft del Walton e aggredire i due amanti, appena colti in fallo.

Beautiful Anticipazioni: Ridge e Brooke aggrediscono Quinn e Carter

Ridge non farà finire Justin di parlare e comincerà a correre fuori dal suo ufficio, per raggiungere il loft di Carter. Brooke lo seguirà a ruota. Nella puntata del 5 dicembre 2022 vedremo i coniugi Forrester arrivare a destinazione e aggredire Quinn e Carter, ferocemente. La Fuller cercherà di giustificarsi ma purtroppo, a causa dei suoi precedenti, non sarà neanche ascoltata. Tenterà di convincere il figliastro a crederle e a non considerarla colpevole ma senza ottenere alcun risultato. Sarà quindi costretta a correre a Villa Forrester per informare Eric che la situazione sta degenerando e che Ridge ha scoperto tutto.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 5 al 10 dicembre 2022.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.