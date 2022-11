Beautiful Anticipazioni 30 novembre 2022: Justin sa tutto! Quinn e Carter tremano...

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 30 novembre 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale 5, Justin stana Quinn e Carter a letto insieme. I due lo pregano di non andare a informare Ridge ma lui...

Per Quinn e Carter si mette molto male. Le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 30 novembre 2022, in onda alle ore 13.45 su Canale5, ci rivelano che Justin scoprirà i due amanti insieme. Il Barber ha pedinato la Fuller sino al loft del Walton e dopo essersi appostato davanti alla finestra e aver visto il bacio tra loro, ha deciso di fare irruzione nell'appartamento per coglierli in flagrante. I due, ormai presi in castagna, cercheranno di convincere l'avvocato della loro innocenza e gli chiederanno di non dire nulla a Ridge. Per quello che stavano facendo c'è una spiegazione, non sono colpevoli e possono spiegare. Justin li ascolterà o correrà dal Forrester?

Anticipazioni Beautiful: Justin scopre Quinn con Carter

Justin ha seguito Quinn sino al loft di Carter e si è scatenato il panico. Il Barber ha scoperto la donna entrare a casa del Walton e lasciarsi andare tra le sue braccia. I sospetti di Ridge erano fondati e l'avvocato ora ha le prove che la matrigna del Forrester sia una bugiarda e stia ancora imbrogliando Eric. Justin farà irruzione nell'appartamento e coglierà in fallo i due amanti. Carter e Quinn sono nei guai!

Quinn e Carter pregano Justin di non correre da Ridge: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful del 30 novembre 2022

Justin coglierà in flagrante Carter e Quinn, pronti a passare una nuova notte d'amore. I due ragazzi rimarranno di sasso e sbiancheranno letteralmente. Il loro segreto è stato scoperto e ora le cose potrebbero mettersi molto male. Nella puntata del 30 novembre 2022 i due cercheranno di convincere il Barber a non correre da Ridge, per raccontargli quanto scoperto. Gli diranno di avere una spiegazione e che non è tutto come sembra. Non hanno tradito nessuno, tantomeno Eric. Quinn, con le lacrime agli occhi, gli giurerà di non aver voluto ferire suo marito e di avere una ragione per cui si trova là. Ma sono cose che non gli può rivelare, non adesso.

Beautiful Anticipazioni: Justin pronto a correre da Ridge

Nonostante le preghiere dei due amanti scoperti, Justin non si lascerà impietosire. Il Barber ha fatto una promessa a Ridge, ha un grosso debito nei suoi confronti e intende fare la cosa giusta. Per questo deciderà di non ascoltarli, anche se sarà incuriosito dalle parole della Fuller. Cosa intende con “non ho tradito nessuno” e perché lo dice dopo essere stata colta in fallo? Qualcosa gli sfugge ma non c'è tempo da perdere, Ridge deve essere informato al più presto!

