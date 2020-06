Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful della puntata in onda su Canale5 il 26 giugno 2020. Nell'episodio Xander tenta di fermare Hope e Liam ma un suo errore scatena la furia di Thomas.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful, della puntata di venerdì 26 giugno 2020. Nella trama dell'episodio in onda su Canale 5 alle 13.40, Xander ha un piano: è deciso a fermare l'annullamento del matrimonio tra Liam e Hope. Il ragazzo ha deciso di agire da solo, sicuro di non avere l'appoggio di Zoe e Flo – spaventate di finire in prigione. L'Avant non ha fatto però i conti con Thomas, che scoperte le sue intenzioni lo gela e lo minaccia di non mettersi in mezzo ad affari che non lo riguardano.

Anticipazioni Beautiful: Brooke supplica Hope di ripensarci

A casa di Brooke, madre e figlia sono a confronto. Hope sta per firmare il divorzio sebbene la sua famiglia e persino Carter siano contrari a questa scelta. Brooke è convinta che sua figlia possa superare questo momento difficile ma che per farlo abbia bisogno di Liam. Il loro discorso è ascoltato da Thomas, nascosto sulle scale. Il sibillino figlio di Ridge è pronto a tutto pur di avere la Logan per sé e non ha intenzione di permettere a nessuno di mettersi in mezzo. All'inconsapevole trio, si aggiunge Liam, deluso e amareggiato di essere là per un così triste motivo.

Xander interrompe il divorzio tra Hope e Liam in questa puntata di Beautiful del 26 giugno 2020

Liam e Hope stanno per firmare i documenti del loro divorzio. Nonostante i due si amino profondamente, Hope è convinta di quello che sta facendo. Suo marito sarà finalmente libero di avere una famiglia, quella che lei non gli può dare. Ma proprio mentre stanno per firmare, Xander irrompe in casa di Brooke e urla a gran voce di fermarsi tutti. Il ragazzo supplica la Logan di posare la penna e di ascoltarlo. Liam è stupito di vederlo là e invita il giovane Avant a lasciare la stanza. Proprio in quel momento suona una sveglia e Xander è costretto, momentaneamente, a lasciare il grande salone.

Beautiful Anticipazioni: Thomas minaccia Xander

Thomas ha osservato tutta la scena e non capisce perché proprio Xander voglia fermare il matrimonio tra Hope e Liam. Non è tempo però di farsi domande ma di agire immediatamente per fermare questo nuovo e improbabile ostacolo. Il Forrester affronta di petto il modello minacciandolo e il ragazzo comincia a balbettare qualcosa su quello che ha scoperto oggi e che se Hope lo scoprisse, non ne sarebbe per nulla felice. Xander fa l'errore di nominare Flo e poi, piuttosto impaurito, fugge via. Thomas ha però capito che qualcosa non va e prima che sia troppo tardi, si mobilita per scoprire cosa c'entri Florence in tutta questa storia.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.