Beautiful Anticipazioni 20 maggio 2022: Hope mette alla prova Liam

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 20 maggio su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che dopo avergli raccontato la verità sulla paternità del bambino di Steffy, Hope chiede a Liam di essere sincero su ciò che sente...

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 20 maggio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dei due episodi in onda a partire dalle 13.50 su Canale5: Hope chiede a Liam cosa provi realmente dopo aver saputo di non essere il padre del figlio di Steffy. Finn dichiara a Steffy la sua felicità nell'attesa di un bambino insieme.

Beautiful Anticipazioni: Hope informa Liam: non lui il padre del bambino di Steffy!

Hope ha accolto con entusiasmo la rivelazione di Thomas, seppur dispiaciuta per Liam infatti, non ha nascosto di essere sollevata. Il timore che lo Spencer ne soffra ovviamente un po' la preoccupa, ma la rabbia è ancora troppa per provare pena. Il tradimento in fondo resta! Ora la Logan desidera solo una sincera dimostrazione di pentimento: nonostante infatti Hope ammetta la possibilità che Liam resti deluso nello scoprire che il piccolo non sia suo, spera in una cinica reazione dello Spencer. Vuole che Liam tiri un sospiro di sollievo, proprio come lei.

Hope vuole sapere da Liam cosa prova! Nella Puntata di Beautiful del 20 maggio 2022

Inutile dirlo, Hope è soddisfatta di come sono andate a finire le cose e spera che Liam lo sia quanto lei. Nonostante il suo animo sensibile la spinga ad usare una certa cautela nel rivelare al marito la verità sulla paternità de bambino di Steffy, in cuor suo Hope prega che Liam non mostri alcuna delusione. Riuscirà lo Spencer a compiacere la moglie? Hope lo mette alla prova: gli rivela quanto scoperto e poi gli chiede di dirle sinceramente casa sente!

Beautiful Anticipazioni: Finn promette a Steffy che niente dividerà mai più la loro famiglia!

Quando Finn si è inginocchiato per infilarle l'anello al dito, Steffy non è riuscita a dire altro, tra risate e lacrime, ha pronunciato un convinto Sì al suo bel dottore. Finalmente per la Forrester una storia a lieto fine. La coppia non può che gioire della provvidenziale scoperta di Thomas, i due hanno infatti rischiato davvero di perdersi a causa dell'inganno di Vinny. E' proprio di questo Finn parlerà alla sua futura moglie, promettendole che non ci saranno mai più occasioni di rottura nella loro famiglia!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 16 al 22 maggio 2022

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.