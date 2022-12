Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 2 dicembre 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale 5, Steffy e Sheila sono di nuovo a confronto ma stavolta Finn non ha dubbi su come intervenire.

Lo scontro tra Steffy e Sheila continua. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 2 dicembre alle 13.45 su Canale5, Steffy intimerà ancora a Sheila di andarsene immediatamente da casa sua. La Carter non ha però nessuna intenzione di demordere e vuole a tutti i costi che la sua nemica le conceda un'opportunità. La sua insistenza si fa però molto pericolosa. A interrompere le due e a risolvere la questione, ci penserà Finn. Tornato dalla sua consueta oretta di surf, il dottore si troverà davanti una scena sconvolgente ma stavolta non avrà dubbi su quello che deve fare.

Anticipazioni Beautiful: Ridge attende trepidante notizie di Justin

Nelle puntate di Beautiful che abbiamo già visto questa settimana, Ridge ha organizzato un piano molto ingegnoso per stanare Quinn. Il Forrester ha sguinzagliato Justin affinché pedinasse la Fuller e scoprisse cosa sta tramando. E il Barber ha alla fine colto in fallo la signora Forrester. L'avvocato non è però ancora arrivato alla Forrester Creations e Ridge non ha più pazienza, vuole la sua vendetta. Nei prossimi episodi della Soap, vedremo che molti nodi verranno al petto e molto fumo si alzerà da Villa Forrester.

Sheila aggredisce Steffy: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 2 dicembre 2022

Nella puntata del 29 dicembre 2022 abbiamo visto Sheila introdursi, di nuovo, a casa di Steffy. La Carter non ha alcuna intenzione di demordere e non vuole perdere l'occasione di conoscere suo figlio e suo nipote. L'unico suo ostacolo è la Forrester. Per questo ha approfittato dell'assenza di Finn per entrare nella casa sulla scogliera e sorprendere da sola la stilista. Le due hanno cominciato a discutere animatamente e nella puntata del 2 dicembre 2022 le vedremo ancora una contro l'altra, desiderose di far valere le sue ragioni. Durante la discussione, Sheila – con un balzo felino – cercherà di entrare nella stanza dei bambini e Steffy, protettiva più che mai, le si pianterà davanti, impedendole di andare oltre. Proprio in quel momento arriverà Finn e...

Beautiful Anticipazioni: Finn caccia di casa Sheila

Finn entrerà in casa e sorprenderà Steffy e Sheila nel bel mezzo della loro discussione. Il ragazzo sarà molto stupito e infastidito per quello che sta succedendo. Sua madre si è introdotta a casa sua e ora sta aggredendo sua moglie; la cosa deve finire. La Carter si avvicinerà a lui cercando di spiegargli che è là, spinta dall'amore che prova per lui. Ma il dottore questa volta non avrà dubbi su come comportarsi e senza che Steffy gli dica nulla, intimerà alla madre di andarsene immediatamente e di non provare mai più a fare una cosa del genere. Sheila sarà costretta a uscire ma con un desiderio di vendetta ancora più forte.

