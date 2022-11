Beautiful Anticipazioni 1° dicembre 2022: Ridge non ha più pazienza. Vuole vendetta!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 1° dicembre 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale 5, Ridge affila le armi ma né lui né Katie hanno notizie da Justin. Il Barber sta però per arrivare...

Ridge Forrester freme per scoprire la verità e non vede l'ora che il suo piano porti i suoi frutti. Le Anticipazioni della puntata di Beautiful del 1°dicembre 2022 ci rivelano che Ridge e Katie attenderanno con ansia che Justin torni alla Forrester Creations con le informazioni riguardanti Quinn. I due vorrebbero risolvere questa situazione il prima possibile ma mentre lo stilista vuole principalmente vendetta contro la Fuller, la Logan sembra essere preoccupata solo ed esclusivamente per Eric, senza dare troppo peso a Quinn. Per questo deciderà di lasciare l'ufficio prima del ritorno del Barber, per prepararsi a un nuovo faccia a faccia con Eric.

Anticipazioni Beautiful: Ridge pronto a prendersi la sua vendetta contro Quinn

Ridge è deciso a stanare Quinn. Il Forrester ha sguinzagliato Justin contro la sua matrigna e intende svelare a tutti che, ancora una volta, la donna sta ingannando suo padre. Lo stilista ha messo in atto un piano davvero sibillino e che presto, lo vedremo, porterà i suoi frutti. Ma nella puntata di Beautiful del 1° dicembre 2022 lo vedremo ancora alle prese con le sue indagini e in attesa del ritorno del Barber alla Forrester Creations. Insieme a lui, ad aspettare novità, ci sarà Katie. La Logan ha appena scoperto che suo cognato vuole incastrare la Fuller ed è molto preoccupata per quello che potrebbe succedere.

Katie e Ridge in ansia ma Eric non vuole intromissioni: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful del 1°dicembre 2022

Ridge sarà in attesa di notizie fresche da Justin, sicuro che l'avvocato avrà scoperto qualcosa di molto succulento sulla sua matrigna. Il Forrester è però costretto ad aspettare e con lui Katie. Entrambi sono molto in ansia per Eric e sono convinti che il capofamiglia abbia preso una decisione sbagliata nel riaccogliere a casa sua moglie. I due vorrebbero intervenire di persona ma il Forrester senior è stato molto chiaro; non vuole alcuna intromissione e soprattutto non vuole che la sua famiglia metta bocca sulla sua scelta di perdonare Quinn. Davanti a questa presa di posizione, Ridge non ha potuto far nulla se non sguinzagliare Justin mentre Katie, più lungimirante e calma, sembra avere ancora una carta da giocare e tornerà a Villa Forrester per parlare con lui.

Beautiful Anticipazioni: Quinn e Carter pregano Justin di non correre da Ridge

Mentre Ridge e Katie stanno aspettando notizie da Justin, al loft di Carter si sta consumando una vera e propria tragedia. Justin sa tutto! Il Barber ha scoperto la Fuller e il Walton a letto insieme e ha capito che la signora Forrester ha tradito suo marito. Quinn, colta sul fatto, cercherà di convincerlo a non correre da Ridge e gli dirà che non è tutto come sembra. C'è una ragione a tutto quello che sta succedendo ed Eric non è stato pugnalato alle spalle. Purtroppo per lei, Justin non riuscirà a crederle e giurerà di correre alla Forrester Creations per dire tutto al suo mandante.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 28 novembre al 3 dicembre 2022.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.