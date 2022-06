Beautiful Anticipazioni 17 giugno 2022: Carter non è disposto a perdonare Zoe

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 17 giugno 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda a partire dalle 13.50 su Canale5: Zoe vuole farsi perdonare da Paris e da Carter, ma quest'ultimo non ripone più in lei alcuna fiducia, dopo ciò che è accaduto con Zende.

Beautiful Anticipazioni: Zoe è rimasta sola, nessuno si fida più di lei!

Zoe ha tradito la fiducia di Carter, ha giocato sporco continuando a flirtare alle sue spalle con Zende. Quando poi il Forrester si è tirato indietro e ha cominciato a frequentare sua sorella Paris, la maggiore delle Buckingham ha tentato di sabotare la nuova coppia. Tutte le sue menzogne e le ciniche azioni però, sono state scoperte. Carter, tradito e ferito, ha immediatamente annullato le nozze, mentre Paris ha preso le distanze.

Beautiful Anticipazioni: Zoe è pentita ma ormai è troppo tardi...

Zoe non si è data per vinta neppure dopo l'abbandono di Carter, ha continuato la sua opera di sabotaggio nei confronti di Zende e Paris, nella speranza che il giovane Forrester finisse per tornare da lei. Carter intanto è rimasto a guardare. La misura ora è colma, ormai Zoe, anche se pentita, non ha più speranze di rimettere a posto le cose. Se Paris infatti, riesce a convincere Zende a dare una seconda occasione alla sorella, nessun pare capace di far cambiare idea a Carter!

Carter è irremovibile ma Quinn spera di riuscire a fargli cambiare idea, nella Puntata di Beautiful del 17 giugno 2022

Zoe ha chiesto scusa. La ragazza ha finito per ammettere alla sorella Paris di essere stata annebbiata dalla gelosia ma poi le ha assicurato di essere pronta a fare un passo indietro. Paris ha accettato senza tentennamenti di darle una seconda occasione. Anche Zende ha ricevuto delle sentite scuse; Zoe ha chiarito di non aver più mire su di lui e ha finalmente benedetto la relazione del Forrester con sua sorella. Davvero irremovibile invece, è Carter. L'avvocato resta fermo sulla sua posizione, non cede agli appelli di Zoe, ne a quelli di sua sorella Paris. L'unica ad avere qualche chance sembra essere Quinn, la Fuller infatti, contando sulla lunga amicizia con l'avvocato, spera di riuscire ad aiutare Zoe facendo cambiare opinione a Carter!

