Beautiful Anticipazioni 17 dicembre 2021: Quinn, nessuno la vuole!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 17 dicembre 2021 su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Quinn, cacciata definitivamente da Eric, si troverà a fare i conti con la diffidenza di Wyatt e Flo, che iniziano a soffrire la sua presenza in casa loro!

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la doppia puntata del 17 dicembre 2021. Nelle Trame dei due episodi in onda a partire dalle 13.44 su Canale5, Eric sembra provare simpatia per Shauna ed impedisce a Quinn di cacciarla da casa sua. Flo e Wyatt sono turbati dalla presenza di Quinn in casa loro.

Beautiful Anticipazioni: Shauna è tornata a vivere a Villa Forrester!

Quinn va da Eric speranzosa di ottenere un'altra chance, ma purtroppo non va come sperato. Non solo il Forrester non ha intenzione di ascoltarla, ma Quinn scopre che sta segretamente ospitando la sua ex alleata, Shauna. Eric, comprensivo nei confronti della Fulton, secondo lui vittima delle manipolazioni della moglie, le ha infatti offerto di tornare a vivere a Villa Forrester. Quinn non riesce a crederci: Eric l'ha lasciata e la sua amica l'ha tradita tramando alle sue spalle. Shauna è ben consapevole di aver collaborato al piano di Quinn, ma svegliata dal vecchio torpore, ha finalmente compreso di essere stata una pedina nella mani della Fuller. E' per questo che in fondo pensa di meritare più di lei il perdono di Eric!

Beautiful Anticipazioni: Eric mette alla porta Quinn mentre conferma a Shauna di essere sua gradita ospite!

L'offerta di Eric ha rappresentato per Shauna una importante occasione di riscatto. Nonostante un po' di titubanza iniziale, ha infatti riflettuto sulla situazione e si è posta una domanda importante: deve davvero qualcosa alla sua amica Quinn? Sarà proprio questo che ribadirà alla Fuller quando, scoperta la sua presenza in casa di Eric, la attaccherà furiosa. Tra le due amiche lo scontro sarà accesissimo, Eric, in disparte, godrà nel vederle farsi la guerra, lo scopo del Forrester pare infatti essere proprio questo: vendicarsi di sua moglie! Ovviamente ad avere la meglio sarà la Fulton, nonostante grida e urla, Quinn non la vincerà: Eric la metterà alla porta mentre confermerà a Shauna di essere sua gradita ospite per tutto il tempo che desidera!

Wyatt e Flo turbati dalla presenza di Quinn in casa loro, nella Puntata di Beautiful del 17 dicembre 2021

Wyatt e Flo hanno accettato di ospitare Quinn, ma questo non vuol dire che giustifichino l'ennesimo casino dell'instabile designer, anzi, sono molto preoccupati delle conseguenze. Wyatt non riesce proprio a capire come sua madre sia riuscita per l'ennesima volta a gettare all'aria tutto per semplice invidia, quella ormai secolare nei confronti della Logan, ma nonostante ciò, sa di non poterla abbandonare. Il clima comunque è molto teso, Quinn, sempre più amareggiata, ha iniziato a mostrare nuovi segni di instabilità. Purtroppo la situazione sarà destinata ad aggravarsi: la Fuller di ritorno da Villa Forrester, inizierà ad inveire contro Eric e contro Shauna, madre di Flo, colei che la sta gentilmente ospitando. La coppia rimarrà davvero sconvolta dalla furia della donna e la sua presenza in casa inizierà seriamente a preoccuparli!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 13 al 18 dicembre 2021

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.