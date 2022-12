Beautiful Anticipazioni 12 dicembre 2022: Thomas pronto a un nuovo amore ma ha già un rivale

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 12 dicembre 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale 5, Steffy si accorge che Thomas è attratto da Paris. C'è però un problema: la ragazza è fidanzata con Zende! Cosa succederà ora?

Thomas è pronto per un nuovo amore. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap in onda il 12 dicembre 2022, alle ore 13.45 su Canale5, vedremo Thomas Forrester interessato a una donna che non sarà Hope. Lo stilista sarà attratto da Paris e questo particolare non sfuggirà agli occhi attenti di Steffy, che vorrebbe che il fratello si rifacesse una vita, accanto a una persona che lo ama davvero. Purtroppo però anche questo amore sembrerà impossibile. La Buckingham è sempre più impegnata con Zende, che ormai considera il suo fidanzato.

Anticipazioni Beautiful: Thomas rassicura Steffy che tra lui e Hope non c'è più nulla

Thomas e Hope di nuovo vicini, è quello che è apparso a Steffy alla Forrester Creations. La ragazza ha beccato suo fratello e la Logan insieme nello studio di progettazione e non ha potuto fare a meno di pensare che tra i due ci sia ancora un grande feeling. Questo l'ha però fatta preoccupare molto. Steffy non vuole che Thomas perda ancora tempo dietro a Hope e continui ad alimentare la sua ossessione per la moglie di Liam. Per questo ha deciso di affrontarlo e di chiedergli cosa stesse davvero succedendo. Il designer si affretterà a mettere in chiaro che tra lui e la sua ex moglie non c'è nient'altro che un grande affetto. I due stavano parlando solo di lavoro e niente di più.

Thomas pronto a un nuovo amore? Ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 12 dicembre 2022

Nella puntata di Beautiful del 12 dicembre 2022 vedremo Steffy molto più serena nei confronti del rapporto tra Thomas e Hope. Suo fratello le confermerà di non essere più ossessionato dalla Logan e di pensare a lei solo come una persona molto importante della sua vita. La Forrester tirerà un sospiro di sollievo ma confesserà comunque di volerlo vedere di nuovo felice e stavolta con accanto una donna che lo ami davvero. E il figlio di Ridge sembrerà pronto a esaudire i desideri della sua sorellina. Si mostrerà infatti interessato a un'altra giovane presenza alla Forrester Creations: Paris.

Beautiful Anticipazioni: Thomas attratto da Paris ma lei è fidanzata con Zende

Steffy si renderà presto conto che Thomas è attratto da Paris. Il ragazzo non farà mistero di considerare la Buckingham una donna interessante e talentuosa e sua sorella non potrà che essere d'accordo con lui. Ma anche stavolta c'è un però. Paris è infatti fidanzata con Zende, il loro cuginetto e con lui sta per passare una giornata davvero fantastica. I ragazzi saranno in procinto di raggiungere lo stadio, per assistere a una partita dei loro amati Dodgers. E prima del match, è prevista una grande sorpresa per tutti i Forrester!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 12 al 17 dicembre 2022.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.