Ballando con le Stelle: Chi è Marcella Bella? Età, Marito, Sanremo. Tutto sulla Concorrente del Varietà di Rai1

Conosciamo meglio uno dei concorrenti in gara nella nuova edizione del varietà di Rai 1, Ballando con le Stelle, Marcella Bella!

Ballando con le Stelle: Chi è Marcella Bella? Età, Marito, Sanremo. Tutto sulla Concorrente del Varietà di Rai1

Scopriamo qualcosa in più su Marcella Bella, la cantante che quest'anno parteciperà alla nuova edizione del varietà di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle!

Marcella Bella: Età e Origini del Concorrente di Ballando con le Stelle

Giuseppa Marcella Bella, per tutti Marcella Bella, è nata a Catania, in Sicilia, il 18 giugno del 1952; quindi è del segno dei Gemelli ed ha 73 anni. Lei, la sorella minore del noto cantante e paroliere Gianni Bella, nel 1965, all'età di 13 anni, ha vinto le selezioni per partecipare al Festival degli sconosciuti di Ariccia, rassegna canora di Teddy Reno; tuttavia, la sua vittoria non è stata convalidata, perché aveva due anni in meno rispetto a quelli previsti dal regolamento. Nonostante vincerà tanti altri concorsi, non riuscirà a trovare una casa discografica a causa del suo accento siciliano. La sua occasione è arrivata solo nel 1968, quando Ivo Callegari, produttore di Caterina Caselli, le ha dato l'opportunità di firmare un contratto con la CGD: nel 1969 ha inciso il suo primo 45 giri.

Ballando con le Stelle: La carriera di Marcella Bella

Nel 1972 ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone Montagne verdi, scritta da suo fratello Gianni e da Giancarlo Bigazzi ed il cui 45 giri venderà più di mezzo milione di copie. Nello stesso anno ha preso parte a Canzonissima. Nello stesso anno ha pubblicato il suo primo album dal titolo Tu non hai la più pallida idea dell'amore, che ha dedicato al suo produttore, Ivo Callegari. Nel 1981 è tornata a calcare il palco dell'Ariston, presentando il brano Pensa per te e piazzandosi al 9º posto. Riuscirà a conquistare il podio a Sanremo nel 1986, classificandosi terza con il singolo Senza un briciolo di testa. Nel 1990, invece, ha partecipato al Festival insieme al fratello Gianni con il brano Verso l'ignoto. Agli inizi degli Anni Duemila, dopo anni d'instancabile attività, c'è stato un momento di "silenzio" discografico. Nel 2005 è tornata a Sanremo dopo 15 anni di assenza presentando Uomo bastardo nella categoria "Classic" e classificandosi al 2º posto. Mentre portava avanti la carriera da cantante, nel 2011 è stata tra i protagonisti della nuova edizione de I Raccomandati su Rai 1 e di Baila! su Canale 5. Nel 2013 è stata scelta come giurata di Io canto su Canale 5, nel 2018 di Ora o mai più su Rai 1, e nel 2021 di Star in the Star su Canale 5. Nel 2025 ha partecipato al Festival di Sanremo con Pelle Diamante e si è piazzata all'ultimo posto. Ad oggi è pronta per lanciarsi in una nuova ed entusiasmante avventura: sarà una delle concorrenti di Ballando con le Stelle, trasmissione cult di Rai 1 condotta da Milly Carlucci.

Instagram e vita sentimentale di Marcella Bella

Nel 1973 ha avuto una relazione di un anno con Red Canzian dei Pooh. Nel 1979 ha conosciuto l'imprenditore milanese Mario Merello, con il quale è convolata a nozze dieci anni dopo e con il quale ha avuto tre figli: Giacomo nel 1980, Carolina nel 1991 e Tommaso nel 1992. Il suo profilo Instagram ufficiale è @marcellabella.official, e attualmente conta circa 108.000 follower.

