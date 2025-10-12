TGCom24
Balene - Amiche per sempre: su Rai 1 stasera l'ultima puntata della serie

Daniela Catelli
Stasera alle 21.25 su Rai 1 appuntamento con l'ultima puntata di Balene - Amiche per sempre, la serie con Carla Signoris e Veronica Pivetti che ha riscosso un buon successo di pubblico. La trama della quarta puntata.

Si conclude stasera alle 21.25 su Rai 1 con la quarta puntata, l'appuntamento settimanale con Balene - Amiche per sempre, la serie al femminile che mette in scena due protagoniste sessantenni, interpretate da Carla Signoris e Veronica Pivetti e che ha riscosso il gradimento del pubblico, mantenendo la sua popolarità senza registrare flessioni e battendo sempre la sfida del prime time domenicale. Domenica 5 ottobre a premiarla sono stati 2.866.000 spettatori per uno share del 18,5%. Dal momento che questa fiction è tratta da un romanzo, Balene, di Barbara Cappi e Grazia Giardiello, non sappiamo se ci sarà una seconda stagione, anche se gli sceneggiatori si sono solo ispirati al libro per cui magari in futuro potremo ritrovare Milla e Evelina. Intanto vediamo cosa ci riservano i due episodi conclusivi.

Balene - Amiche per sempre: la trama della puntata finale

Episodio 7: Milla (Signoris) vuole salvare il pastificio producendo una pasta per bambini, ma il tocco creativo lo dà Evelina (Pivetti): nascono così le Balenine. La fiera a cui i Cappiello prevedevano di partecipare è al completo e ripiegano su un’esposizione in hotel per compratori. Ma hanno bisogno dei loro operai, che Milla riesce a convincere con una proposta inattesa. Nel frattempo, Emanuele (Filippo Scicchitano) si ricrede sulla danza permettendo a Zina di partecipare al saggio. A fargli cambiare idea è stata Flaminia (Laura Adriani), che intanto ha accettato un’offerta di lavoro, lasciando così il pastificio. Riccardo (Giorgio Tirabassi), messo di fronte a una scelta, decide di non rinunciare ad Evelina. Il loro equilibrio sembra traballare anche per via del ritorno di Congias (Cesare Bocci). Pure Milla è combattuta tra Cesare (Stefano Pesce) e Walter (Paolo Sassanelli), che si scopre ancora innamorato della moglie. Dopo aver scoperto nuove informazioni su Adriana (Manuela Mandracchia), grazie a un confronto con Stefano, le due amiche si rassegnano all’evidenza dei fatti.

Episodio 8: Le Balenine dei Cappiello faticano ad attirare clienti e pure l’ultima occasione con un compratore cinese sfuma per un malinteso. Se Congias sembra ancora interessato a Evelina tanto da proporsi di aiutarla a esporre le sue opere, dall’altro lato anche Carlotta (Marina Occhionero) sembra volersi riavvicinare a Riccardo. Emanuele e Susanna, dal canto loro, fanno ormai sul serio tanto che lei è invitata al saggio di Zina (Vittoria Morizzi). A notarlo è soprattutto Flaminia, sempre più gelosa. Se tra Milla e Walter torna il sereno, Evelina e Riccardo devono imparare a gestire il passato affinché il loro rapporto funzioni. Flaminia, invece, trova il coraggio di dichiararsi a Emanuele. Ma la storia di Adriana non si è ancora conclusa ed Evelina e Milla, insieme, scopriranno un’ultima verità.

  • Saggista traduttrice e critico cinematografico
  • Autrice di Ciak si trema - Guida al cinema horror e Friedkin - Il brivido dell'ambiguità
