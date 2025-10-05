Balene - Amiche per sempre: stasera su Rai 1 la terza puntata della serie

Anticipazioni TV

Carla Signoris, Veronica Pivetti e il resto del cast tornano stasera in prima serata per la terza puntata di Balene - Amiche per sempre, la serie su sue amiche sessantenni che si rimettono in gioco con ironia.

Arriva stasera domenica 5 ottobre in prima serata la terza e penultima puntata di Balene - Amiche per sempre, la serie prodotta da FastFilm con Rai Fiction, che ha per protagoniste due attrici brillanti molto amate dal pubblico come Carla Signoris e Veronica Pivetti, affiancate da un ricco cast. Anche domenica scorsa questa storia di amicizia e seconde possibilità di due vivaci sessantenni ha conquistato il podio del programma più visto in prima serata, battendo di un punto di share (18.5% contro il 17%) la temibile concorrenza di una fiction turca. In tutto, 2.830.000 spettatori hanno seguito il dipanarsi delle vicende sentimentali e con un sottofondo giallo di Milla e Evelina. Vediamo dunque cosa succederà nella terza puntata.

Balene - Amiche per sempre: la trama dei due episodi della terza puntata

Episodio 5: Milla (Signoris) prende una decisione drastica: vuole il divorzio, e chiede a Cesare (Stefano Pesce) di consegnare i documenti a Walter (Paolo Sassanelli). Intanto, le indagini di Evelina (Pivetti) e Milla al Conero proseguono e si concentrano sul vicino di casa di Adriana (Manuela Mandracchia), Pancotti (Luigi Di Fiore), proprietario dello stabilimento che le ha affittato le bombole il giorno in cui è morta. L’uomo, tuttavia, fornisce loro un alibi dettagliato che lo scagiona. Nel frattempo, il legame tra Flaminia (Laura Adriani) ed Emanuele (Filippo Scicchitano) si rafforza grazie ad un pomeriggio spensierato con Zina (Vittoria Morizzi) al parco avventura, ma la magia si rompe quando lui le racconta di avere un appuntamento con Susanna. Dopo un confronto intenso con Riccardo (Giorgio Tirabassi), Evelina decide di superare le sue paure e un nuovo tatuaggio, dedicato ad Adriana, segna questa sua svolta interiore. Mentre sistemano la casa al Conero dell’amica scomparsa, Evelina e Milla trovano una dedica speciale, scoprendo finalmente l'identità del misterioso amante.

Episodio 6: La scoperta dell’ultimo amore segreto di Adriana fa emergere una nuova pista: alla morte di Adriana i conti di SOS Balene erano in rosso. Nel frattempo, dopo la vendita saltata, al pastificio gli operai protestano, ma Walter escogita una soluzione: quello che serve è un investitore. Intanto sui social scoppia la polemica riguardo la sparizione della raccolta fondi di SOS Balene. Il tesoriere Stefano nega ogni irregolarità ma i sospetti di Milla ed Evelina su di lui non si sciolgono. Quando scopre che Zina ha lasciato il basket per la danza, Emanuele è furioso non solo con sua madre ma anche con Flaminia, al corrente del segreto. Nel mentre, in accademia si fa il nome di Ettore Congias (Cesare Bocci), l’ex che ha spezzato il cuore di Evelina, come tutor per i progetti di fine anno e lei, seppur turbata, accetta di incontrarlo. Ma è in arrivo un’ulteriore sorpresa che riguarda Carlotta (Marina Occhionero), la giovane e ormai ex compagna di Riccardo.