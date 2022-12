Arnoldo Mondadori - I libri per cambiare il mondo: in onda stasera su Rai 1 la docufiction con Michele Placido

Anticipazioni TV

Va in onda stasera 21 dicembre su Rai 1 alle 21.25 l'interessante docufiction di Francesco Micciché Arnoldo Mondadori - I libri che salvano il mondo, dove per una volta al centro del racconto non ci sono stilisti, politici, uomini di giustizia o musicisti, ma la straordinaria figura di Arnoldo Mondadori, imprenditore culturale e fondatore della celebre casa editrice, che con periodici, fumetti e riviste, ma anche con la rivoluzionaria collana degli Oscar portò la cultura nelle edicole e a portata di tutte le tasche, riuscendo nel sogno di far leggere gli italiani, ancora in gran parte poco alfabetizzati. Oggi che gli italiani sono purtroppo ultimi nelle classifiche dei lettori, c'è bisogno di ricordare questi personaggi del nostro passato. Per farlo, gli autori hanno accostato ai numerosi documenti video di repertorio esistenti, una ricostruzione della vita di Mondadori, scomparso nel 1971, affidata ad attori come Michele Placido nel ruolo protagonista, Flavio Parenti che interpreta il figlio "difficile", Alberto, Valeria Cavalli che è la moglie Andreina Monicelli e Brenno Placido che è Arnoldo giovane.

Arnoldo Mondadori - I libri che salvano il mondo: la storia

Quella raccontata nella docufiction di Francesco Micciché, esperto regista e figlio del compianto critico cinematografico Lino Micciché, è storia vera e documentata, inclusa la parte ricostruita nella finzione. Alla docufiction ha fatto da consulente Luca Formenton, presidente della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori e nipote del grande imprenditore, attualmente al comando della casa editrice fondata dallo zio Alberto, Il Saggiatore. Conosciamo la povera infanzia in campagna del piccolo Arnoldo, costretto a 10 anni a lasciare gli studi per aiutare la famiglia, e il suo riscatto prima attraverso giovanili simpatie socialiste, poi con la rilevazione di una tipografia e in seguito con la fondazione della casa editrice. I dolorosi contrasti col figlio Alberto, il fiuto per gli affari, la creazione della rivista Epoca, la pubblicazione di Topolino (emozionante l'arrivo in Italia di Walt Disney invitato da Arnoldo, tra i documenti di repertorio). E ancora i rapporti coi grandi scrittori, da D'Annunzio a Hemingway a Pirandello e Ungaretti, la Laurea honoris Causa in lettere, fino alla creazione geniale degli Oscar Mondadori. Se non c'è tutto, c'è davvero molto in questo ritratto dell'uomo che volle portare i libri in ogni casa e la cultura a tutte le classi sociali. Hanno contribuito al progetto con interviste giornalisti, editori, scrittori e storici come Pierluigi Battista, Ginevra Bompiani, Gianrico Carofiglio, Gian Arturo Ferrari, Luca Formenton, Roberta Mondadori, Ferruccio Parazzoli, Marino Sinibaldi.