Anima Gemella: Stasera su Canale5 l'Ultima Puntata della Fiction con Daniele Liotti

Anticipazioni TV

Stasera ultimo appuntamento con Anima Gemella, la nuova Fiction di Canale5 con Daniele Liotti. Scopriamo insieme le Anticipazioni dell'episodio in onda oggi.

Stasera, mercoledì 1° novembre 2023, ultimo appuntamento con Anima Gemella. La Fiction di Canale5, in onda alle ore 21.30, vede Daniele Liotti nei panni di un affascinante dottore, alle prese con il mistero della morte di sua moglie. Accanto a lui c'è Nina - interpretata da Chiara Mastalli - una giovane ragazza, dai poteri da medium, in grado di aiutarlo e con cui, puntata dopo puntata, è nato un forte legame. Ma sino a dove si spingerà? Quale sarà la verità dietro alla scomparsa di Adele? Scopriamo insieme le Anticipazioni dell'episodio in onda oggi:

Anima Gemella Anticipazioni Ultima Puntata: ecco cosa vedremo Stasera su Canale5

Tommy è ritenuto il principale indiziato della morte di Adele ma anche del tentato omicidio di Nina. La ragazza sta vivendo un momento molto difficile e si sente tradita e abbandonata sia da Annabella che da Carlo, prossimo alle nozze con Margherita. Ma sia il dottore che la sua amica non l’hanno per nulla dimenticata, anzi sono alla ricerca della verità. Riescono a capire che Tommy non era probabilmente alla guida dell’auto ma che qualcun altro, con un grande mistero da nascondere, potrebbe essere stato interessato a liberarsi della medium. Tante cose sono ancora da scoprire e molto altro è da indagare; c’è poi un luogo che potrebbe dare la soluzione a tutto: un seminterrato, molto vicino a dove sta ora Nina.

Anima Gemella: la Trama della Fiction di Canale5

Carlo è un affascinante e talentuoso medico di Torino. La sua vita è stata sconvolta dalla morte prematura della moglie Adele, che lo ha costretto a fare i conti con una nuova realtà. Per fortuna ha potuto contare sul sostegno di Margherita, sua collega di ospedale ma anche migliore amica della sua defunta consorte. Tra loro, negli anni, è cresciuto un forte sentimento e ora – dopo aver rotto gli indugi – Carlo è pronto a fare il grande passo. Lui e Margherita si sposeranno molto presto. Ma al momento della sua dichiarazione, le cose cambiano di nuovo. I due novelli fidanzati partecipano a una seduta spiritica a casa della Contessa Ortensia, la nonna di Margherita e di Tommy, amico di Carlo. La donna vuole mettersi in contatto con il marito e ha chiamato la medium Nina, una ragazza dal passato da truffatrice ma dall’animo generoso. Durante la seduta succede l’impensabile: Nina cade in trance e pronuncia una frase che solo Adele avrebbe potuto dire. In Carlo si scatena una grande curiosità mista a paura. Come è possibile che una persona, sconosciuta, possa sapere cosa avrebbe detto sua moglie? Nina e Annabella – l’amica della medium, esperta hacker – hanno indagato su di lui e sul suo passato? E se così fosse, perché? Ma soprattutto la morte di Adele è stata un caso oppure c’è qualcosa che forse è meglio indagare. Il protagonista comincia così un viaggio nel mistero, accompagnato dalla stessa Nina, che imparerà a conoscere meglio e ad apprezzare, così come lei riuscirà a far emergere un lato spensierato del carattere di Carlo, che neanche lui pensava di avere ancora. Le indagini porteranno entrambi a fare un percorso su se stessi e in se stessi e i risvolti potrebbero essere ancora più sorprendenti di quanto si potesse immaginare.

Anima Gemella va in onda alle ore 21.30 su Canale5.