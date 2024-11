Amici 24, in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata: Veronica Peparini tra gli ospiti in studio

Anticipazioni TV

È tutto pronto per la nuova puntata del pomeridiano della 24esima edizione di Amici. Tra gli ospiti in studio la cantautrice Giordana Angi, l'amato paroliere Cristiano Malgioglio e la coreografa Veronica Peparini.

Oggi, domenica 10 novembre 2024, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del pomeridiano di Amici 24. Tra gli ospiti in studio Cristiano Malgioglio, che si esibirà sulle note del suo nuovo brano "Rosa Tormento" in uscita il prossimo 15 novembre per Warner Music Italy, e la cantautrice Giordana Angi, che presenterà in anteprima il suo ultimo singolo "Piano piano".

La nuova puntata di Amici in onda oggi su Canale 5

L'attesa è finita. La nuova puntata del pomeridiano di Amici 24 andrà in onda oggi su Canale 5 e sarà ricca di emozioni e colpi di scena. Stando alle anticipazioni ci sarà una nuova eliminazione. Chi, tra i 15 allievi della scuola, sarà costretto a lasciare definitivamente il popolare talent show di Maria De Filippi?

A giudicare la gara di canto saranno il cantautore e compositore Ermal Meta e il noto paroliere Cristiano Malgioglio, che presenterà anche il suo nuovo singolo "Rosa Tormento". A giudicare la gara di ballo, invece, sarà l'amatissima coreografa ed ex professoressa di Amici, Veronica Peparini. Tra gli ospiti della nuova puntata l'ambito regista Byron Rosero, che giudicherà la gara inediti videoclip.

Spazio poi alle sfide della settimana: quella della ballerina Sienna Osborne verrà valutata dalla coreografa Maura Paparo, mentre quella del cantautore Ilan Muccino sarà giudicata dall'H&R Manager Warner Music Italy, Filippo Gimigliano. Bellissima notizia per tutti i fan del talent show di Maria De Filippi. Con grande gioia e sorpresa di tutti, la padrona di casa annuncerà il ritorno di Giulia Stabile nel corpo di ballo dei professionisti. L'appuntamento è per oggi, domenica 10 novembre, alle 14 su Canale 5. Non mancate!

La classe di Amici 24

La 24esima edizione di Amici è ormai entrata nel vivo del programma. 15 i talenti della scuola che dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali. Ilan Muccino, Chiamamifaro, Diego Lazzari, Vybes, TrigNo, Niccolò, SenzaCri e Luk3 per la categoria canto; Alessia, Daniele e Chiara, Rebecca, Teodora, Alessio e Sienna per la categoria ballo.

